UPSC CAPF AC 2020: यूपीएससी ने जारी की कुल 372 अयोग्य उम्मीदवारों की लिस्ट, ये रहा डायरेक्ट लिंक

UPSC CAPF AC 2020 Marks New List: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने यूपीएससी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (UPSC CAPF) भर्ती 2020 के आवेदकों की जरूरी लिस्ट जारी की है. आयोग ने मार्क्स के साथ उन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जो इस परीक्षा में पास नहीं हुए. जिन उम्मीदवारों ने यूपीएससी सीएपीएफ भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपने मार्क्स चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

आयोग द्वारा नोटिफिकेशन के अनुसार, सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती 2020 परीक्षा के नतीजे 04 जनवरी 2022 को घोषित किया गया था जिसमें 210 वैकेंसी के लिए कुल 187 उम्मीदवारों को चयन किया गया था. इसके अलावा, गृह मंत्रालय से मांग प्राप्त होने पर, आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2020 के आधार पर शेष पदों को भरने के लिए 08.06.2022 को समेकित आरक्षित सूची से 23 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी.

आयोग ने अब 600 आवेदकों में से कुल 372 नॉन-रिकमंड उम्मीदवारों की लिस्ट और मार्क्स जारी किए हैं. जारी की गई लिस्ट में उम्मीदवारों का रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कैटेगरी, शैक्षणिक योग्यता, प्राप्त कुल अंक, घर का पता और ई-मेल एड्रेस की डिटेल्स दी गई हैं. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट या नीचे दिए गए लिंक पर जाकर लिस्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

जानें कैसे डाउनलोड करें यूपीएससी सीएपीएफ 2020 नॉट-क्वालिफाइड कैंडिडे्टस लिस्ट

स्टेप 1: सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: यहां 'Whats New' सेक्शन में 'Central Armed Police Forces (ACs) Examination, 2020 >> Public Disclosure of Marks and Other Details of Non Recommended Willing Candidates' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां दिए गए पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: उम्मीदवारों की लिस्ट स्क्रीन पर खुल जाएगी.

स्टेप 5: लिस्ट में अपना रोल नंबर और डिटेल्स चेक करें.

UPSC CAPF AC 2020 Not Qualified Candidate Marks List Link

बता दें कि यूपीएससी सीएपीएफ भर्ती 2020 अभियान के माध्यम से BSF में 78 पद, CRPF में 13 पद, CISF में 69 पद, ITBP में 27 और SSB में 22 पद भरने के लिए आवेदन मांगे गए थे. ऑनलाइन आवेदन 18 अगस्त 2020 से 07 सितंबर 2020 तक चले थे. लिखित परीक्षा 20 दिसंबर 2020 को और इंटरव्यू 18 नवंबर 2021 को हुआ था. फाइनल रिजल्ट 04 जनवरी 2022 को घोषित किए थे.