UP Board 10th 12th Result 2022 Declared: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजों में लड़कियों ने मारी बाजी, हाईस्कूल में 88%- इंटर में 85% स्टूडेंट्स पास

UP Board Result 2022: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने आज (18 जून) यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2022) घोषित कर दिए. यूपी बोर्ड 10वीं के रिजल्ट दोपहर 2 बजे जारी किए गए, जबकि 12वीं के रिजल्ट शाम 4 बजे घोषित किए गए. इंटर और हाईस्कूल में इस बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है. हाईस्कूल का पास पर्सेंटेज 88.18 रहा, जबकि इंटरमीडिएट में 85.33 स्टूडेंट्स पास हुए. जिन स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, वे अपने रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in के साथ aajtak.in पर भी चेक कर सकते हैं.

यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे डालें रोल नंबर

दोनों ही बोर्ड नतीजों में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है. हाईस्कूल में लड़कियों का पास प्रतिशत 91.69 रहा है जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 85.25% रहा. यूपी इंटर के नतीजों में 90 प्रतिशत लड़कियां पास हुईं, जबकि 81.21 प्रतिशत लड़के पास हैं. हाईस्कूल में कानपुर के रहने वाले प्रिंस पटेल ने टॉप किया है. उन्हें 600 अंक में से 586 नंबर मिले. 12वीं के नतीजों में फतेहपुर की रहने वालीं दिव्यांशी टॉपर बनीं. उन्होंने कामयाबी का श्रेय अपनी मां को दिया है. दूसरे नंबर पर प्रयागराज की अंशिका, तीसरे नंबर पर बाराबंकी के योगेश प्रताप सिंह रहे हैं.

यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे डालें रोल नंबर

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा मार्च और अप्रैल में आयोजित की गई थीं. इसमें 51 लाख से अधिक बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 47 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी. बोर्ड रिजल्ट जारी होते ही इन स्टूडेंट्स का इंतजार भी खत्म हो गया. पिछले कई दिनों से रिजल्ट का इंतजार हो रहा था.

जानिए 10वीं के टॉपर ने क्या कहा

यूपी बोर्ड ने परीक्षाओं के लिए प्रदेश में कुल 8,373 परीक्षा केंद्र बनाए थे. यूपी बोर्ड ने पहली बार लिखित परीक्षा के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम लिए थे. ये एग्जाम 23 अप्रैल से 4 मई के बीच आयोजित किए गए थे. यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अहम बैठक की थी, जिसमें बोर्ड के नतीजे समय पर जारी करने के निर्देश दिए थे.

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्र-छात्राओं को बधाई दी. उन्होंने ट्वीट किया, '' उ.प्र. बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षा में सफल हुए समस्त विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों व गुरुजन को हार्दिक बधाई. यह सफलता सभी विद्यार्थियों के अथक परिश्रम, लगन और उनके गुरुजन के उत्कृष्ट मार्गदर्शन का सुफल है. माँ शारदे की कृपा से आप सभी का भविष्य उज्ज्वल हो.''

UP Board 10th, 12th Result 2022: aajtak.in पर ऐसे चेक करें रिजल्ट

-सबसे पहले aajtak.in पर जाएं.

-यहां आपको यूपी बोर्ड का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.

-अब आपको यहां UP Board 10th Result 2022, UP Board 12th Result 2022 का Direct Link मिलेगा.

- यहां आप अपना रोल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी को भरकर नतीजे चेक कर सकेंगे.

आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे चेक करें यूपी बोर्ड रिजल्ट

-सबसे पहले upresults.nic.in पर जाएं.

-यहां आपको यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का डायरेक्ट लिंक मिलेगा.

-यहां रोल नंबर डालें और अपने नतीजे चेक करें.

-आप चाहें तो भविष्य के लिए अपना रिजल्ट प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं.