SSC Steno Answer Key 2022: जारी हुई आंसर-की, 28 नवंबर तक दर्ज करें आपत्ति, जानें रिजल्ट कब?

SSC Stenographer Answer Key 2022: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी (Answer Keys) जारी कर दी है. जो उम्मीदवार 17 और 18 नवंबर 2022 को आयोजित हुई स्टेनो भर्ती परीक्षा 2022 में उपस्थित हुए थे, वे अब आयोग (एसएससी) की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपनी आंसर-की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. आंसर-की डाउनलोड लिंक एक्टिव हो चुका है.

एसएससी ने फिलहाल स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी की है और उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया है. जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में बैठे थे, वे आज, 24 नवंबर 2022 शाम 05 बजे से 28 नवंबर 2022 शाम 05 बजे तक जारी आंसर-की के आधार पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.

आवेदन शुल्क

ध्यान रहे उम्मीदवारों को ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के लिए आवेदन शुल्क जमा करना होगा. प्रत्येक प्रश्न या उत्तर को चैलेंज करने के लिए 100 रुपये का शुल्क जमा करना होगा. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में किया जा सकता है. अधिक जानकारी नीचे दिए गए नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं.

SSC Steno Answer Key 2022: आंसर-की डाउनलोड करने का तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर दिए गए लिंक 'Stenographer Grade ‘C’ & ‘D’ Examination, 2022 (Paper-I): Uploading of Tentative Answer Key(s) along with Candidates' Response Sheet(s)' पर क्लिक करें.

स्टेप 3: नोटिस को ध्यान से पढ़ें और इसमें दिए गए आंसर-की डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: यहां, 'Stenographer Grade C and D Examination 2022' चुनें और सबमिट पर क्लिक करें.

स्टेप 5: आंसर-की डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें और अपना रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

स्टेप 6: आंसर-की, रिस्पोंस शीट स्क्रीन पर खुल जाएगी, इसे चेक करें.

स्टेप 7: इसे डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

स्टेप 8: अगर कोई है तो शुल्क के साथ आपत्ति दर्ज करें.

SSC Steno Result 2022: कब आएगा?

एसएससी स्टेनो प्रोविजनल आंसर-की के आधार पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद आयोग फाइनल आंसर-की और रिजल्ट जारी करेगा. आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख 28 नवंबर है. इसलिए माना जा सकता है कि एसएससी स्टेनो रिजल्ट जनवरी 2023 के पहले सप्ताह में घोषित हो सकता है. हालांकि अभी रिजल्ट डेट की पुष्टि नहीं की जा सकती है. जरूरी जानकारी के लिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

