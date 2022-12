SSC Result 2022 Declared: एसएससी CHSL Tier II रिजल्ट जारी, ये रहा डायरेक्ट लिंक

Sarkari Result 2022, SSC CHSL Tier II Result 2022: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तर की परीक्षा (CHSLE), 2021 का टियर- II का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार एसएससी सीएचएसएल भर्ती परीक्षा 2021 में उपस्थित हुए थे, वे अब आयोग (एसएससी) की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर चेक और शॉर्टलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं.

SSC CHSL 2021 Tier 1 एग्जाम रिजल्ट 4 अगस्त को जारी किया गया था. इस परीक्षा में क्वालीफाई हुए उम्मीदवारों को टीयर -II परीक्षा के लिए बुलाया गया था. SSC CHSL 2021 की Tier-II परीक्षा के लिए कुल 54,341 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था. टीयर-II डिस्क्रिप्टिव एग्जाम था. जिसमें उपस्थित हुए उम्मीदवार अब नीचे बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

SSC CHSL Tier II Result 2022: ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर रिजल्ट टैब पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां 'CHSL' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अब, 'DEO (Other than CAG) (List-III)', 'LDC/JSA & PA/SA (List-I)' और 'DEO in CAG(List-II)' रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 5: कंप्यूटर स्क्रीन पर पीडीएफ शॉर्टलिस्ट खुल जाएगी, इसे चेक करें.

स्टेप 6: लिस्ट डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रखें.

LDC/JSA & PA/SA shortlist Direct link for Typing Test

DEO (Other than CAG) (List-III) shortlist Direct link for DEST

DEO in CAG(List-II)shortlist Direct link for DEST

आयोग द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, योग्य उम्मीदवारों का डीएएसटी/टाइपिंग टेस्ट 06 जनवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा और डिटेल्ड शेड्यूल संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट्स पर जल्द जारी किया जाएगा. वहीं, सभी उम्मीदवारों के मार्क्स 23 दिसंबर 2022 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे. उम्मीदवार 05 जनवरी 2023 तक अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे.