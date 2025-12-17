क्यों पूरे साल पढ़ा हुआ एग्जाम हॉल में जाते ही भूल जाते हैं? ये है इसका कारण

परीक्षा के समय कई छात्रों को ऐसा लगता है कि अच्छी तैयारी करने के बाद भी उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है. अगर आपको भी ऐसा लगता है तो, घबराने की जरूरत नहीं है. ये परेशानी बेहद आम है और कभी न कभी हर किसी ने इसका सामना किया है.

इस समस्या को अक्सर की छात्र अपनी कमजोरी समझ लेते हैं लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है. एग्जाम हॉल में जाते ही ऐसा लगता है कि वे सब कुछ भूल चुके हैं पर इसकी पीछे का कारण कुछ और ही है.

क्या है ऐसा होने की वजह?

एग्जाम पास आते ही हर बच्चा टेंशन में आ जाता है और जैसे ही एग्जाम शुरू होती है, दिमाग इसे तनाव समझ लेता है. इसके कारण बॉडी में कोर्टिसोल यानी तनाव हार्मेन बढ़ जाते हैं. बता दें कि इस हार्मेन की वजह से दिमाग की सोचने और याद रखने की क्षमता पर भी असर पड़ता है. इसकी वजह से दिमाग शांत होने के बावजूद सोच नहीं पाता, पहले से पढ़ी हुई चीजें तुरंत याद नहीं आती हैं. इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसने अच्छे से तैयारी नहीं की है बल्कि टेंशन की वजह से दिमाग तुरंत याद नहीं कर पाता है.

नहीं बन पाता है फोकस

परीक्षा के दौरान टेंशन की वजह से अभ्यर्थी फोकस नहीं कर पाते हैं. उनके दिमाग में बार-बार नकारात्मक विचार आते हैं जैसे कि वे अगर फेल हो गया तो क्या होगा? या अगर मैं सब कुछ भूल जाउंगा तो क्या होगा?

रट्टा मारने से होती है परेशानी

वहीं, कई छात्र एग्जाम के आखिरी समय में रट्टा मारने लगते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम हॉल में जाते ही वह सब कुछ भूल जाते हैं. लेकिन अगर किसी ने अच्छे से तैयारी की है, तो उसके साथ ऐसा कभी नहीं होगा.

एग्जाम हॉल में जाते ये टिप्स करें फॉलो

परीक्षा हॉल जाने के बाद आराम से अपने सीट पर बैठे. लिखना शुरू करने से पहले कुछ सेकेंड की गहरी सांस लें. इस दौरान जैसे ही कोई कीवर्ड याद आए, उसे तुरंत लिख लें. इस दौरान कोशिश करें कि पहले आसान सवालों को हल करें और बाद में कठिन सवालों पर जाएं.

