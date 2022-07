Coffee Reveals Your Personality: आपकी पसंदीदा कॉफी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या बताती है? जानिए जवाब

What Does Coffee Reveals About You: क्या आपको पता है कि आपकी पसंदीदा कॉफी आपके बारे में काफी कुछ बताती है. आइए जानते आपकी पसंदीदा कॉफी के आधार पर आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स.

Personality Test of Coffee Drinkers

नई दिल्ली,

06 जुलाई 2022,

(अपडेटेड 06 जुलाई 2022, 12:47 PM IST)









Psychology Based Personality Test: ज्यादातर लोगों को कॉफी पीना पसंद होता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में कई बार कॉफी पी सकते हैं और दिनभर कॉफी पर बात कर सकते हैं. लेकिन क्या आपको पता है आपकी पसंदीदा कॉफी से आपकी पर्सनैलिटी के बारे में काफी कुछ पता चलता है. आपको ये सुनकर हैरानी होगी लेकिन ये बात सच है. क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक डॉ. रमानी दुर्वासुला ने कॉफी लवर्स की पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए एक सर्वे किया था. इस सर्वे के तहत उन्होंने 1,000 कॉफी पीने वालों की स्टडी की. इस स्टडी में उन्होंने पाया कि अलग-अलग कॉफी पसंद करने वाले लोगों की पर्सनैलिटी अलग-अलग तरह की होती है. आइए जानते हैं अलग-अलग कॉफी के आधार पर आपकी पर्सनैलिटी ब्लैक कॉफी पसंद है तो...

अगर आपको ब्लैक कॉफी पसंद है तो आप चीजों को सिंपल रखना पसंद करते हैं. आपके अंदर धैर्य की कोई कमी नहीं है. हालांकि, आप कभी-कभी बहुत मूडी हो जाते हैं. आपको जीवन में बदलाव नहीं पसंद. अगर आपको Latte कॉफी पसंद है

अगर आपको Latte कॉफी पसंद है तो आप उन लोगों में से हैं जिन्हें दूसरे लोगों को खुश करना पसंद होता है. आपका जीवन एक खुली किताब की तरह है. आप जीवन की कड़वाहट कम करने में यकीन रखते हैं. आप लोगों की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं. आप खुद का ख्याल कम रखते हैं. अगर आपको कोल्ड कॉफी पसंद है

अगर आपको कोल्ड कॉफी पसंद है तो आपको जीवन में नई-नई चीजें करने में मजा आता है. आप एक ट्रेंडसेटर हैं. आप बेहद स्पॉन्टेनियस हैं. आप लाइफ में कभी-कभी बहुत लापरवाह हो जाते हैं.