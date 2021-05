WBBSE SSC, HSC Board Exam 2021: पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इस साल की हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा जून माह में आयोजित नहीं करेगा. पश्चिम बंगाल चीफ सेक्रेटरी ने जानकारी दी है क‍ि परीक्षाएं जून माह में आयोजित नहीं की जाएंगी.

राज्‍य में बढ़ रहे कोरोना संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि परीक्षाओं को जुलाई-अगस्‍त के लिए स्‍थगित कर दिया जाए. बोर्ड जून के बाद महामारी की स्थिति की समीक्षा करेगा और उसके अनुसार एग्‍जाम डेट जारी करेगा.

राज्‍य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया जा रहा है. लॉकडाउन कल रविवार (16 मई) से शुरू होगा और दो हफ्तों (30 मई) तक लागू रहेगा. इस दौरान शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी. केवल जरूरी सेवाओं को जारी रहने की अनुमति रहेगी. वैक्‍सीनेशन लॉकडाउन के दौरान भी जारी रहेगा और सभी वैक्सीनेशन सेंटर खुले रहेंगे.

West Bengal govt announces complete lockdown from May 16-30 to curb COVID-19 spread