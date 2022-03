NEP 2022 Fake News: आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के बीच, सोशल मीडिया पर छात्रों को एक वायरल फोटो सर्कुलेट हो रही है, जिसके मुताब‍िक 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं खत्‍म कर दी गई हैं. वायरल फोटो में दावा किया गया है कि केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं खत्‍म कर दी गई हैं और MPhil भी बंद दिया गया है. बता दें कि यह वायरल दावा एकदम गलत है और यह फोटो भी फेक है.

फोटो में 20 मार्च 2022 की डेट लिखी है, और कहा गया है कि 34 वर्षों के बाद शिक्षानीति में बदलाव किया गया है. वायरल दावा कहता है कि अब केवल 12वीं कक्षा में बोर्ड एग्‍जाम होंगे. MPhil कोर्स को पूरी तरह खत्‍म करने की भी बात कही गई है. बता दें कि शिक्षामंत्रालय ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है और 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं अभी जारी रहेंगी. MPhil कोर्स भी पूर्व की तरह जारी रहेगा.

पिछले महीने भी ऐसी ही एक फोटो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुई थी जिसमें यही दावे किए गए थे. उस समय पर PIB ने इसका फैक्‍ट चेक किया था और बताया था कि किए जा रहे दावे झूठे हैं.

A #Whatsapp message claims that according to the New Education Policy, there will be no board exams for class 10th.#PIBFactCheck:



▶️ This claim is #fake.

▶️@EduMinOfIndia has not issued any such order.



Read more: https://t.co/6WQyQNLX14 pic.twitter.com/YAcxwujZxU