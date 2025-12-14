scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UPSC का दिव्यांग उम्मीदवारों को बड़ा तौहफा, अब मन-पसंद सेंटर पर दें पाएंगे एग्जाम

UPSC ने दिव्यांग उम्मीदवारों को बड़ी सौगात दी है, जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. अब सभी परीक्षा में दिव्यांग उम्मीदवारों को उनकी मन-पसंद सेंटर दिया जाएगा.

Advertisement
X
UPSC ने दिव्यांग उम्मीवदारों को एग्जाम में मन-पसंद सेंटर देना का ऐलान किया है. (Photo: Pexels)
UPSC ने दिव्यांग उम्मीवदारों को एग्जाम में मन-पसंद सेंटर देना का ऐलान किया है. (Photo: Pexels)

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से PwBD उम्मीदवारों को राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है. आयोग ने इस बात का ऐलान किया है कि अब से सारी परीक्षाओं में दिव्यांग उम्मीदवारों को उनकी मन-पसंद का सेंटर अलॉट किया जाएगा. 

आयोग का ये फैसला दिव्यांग उम्मीवारों के लिए एग्जाम प्रोसेस को आरामदायक बनाने के लिए लिया गया है. उनके मुताबिक, उन्हें चलने-फिरने में परेशानी का सामना करना पड़ता है. लेकिन एग्जाम के लिए उन्हें दूर जाने में परेशानी होती, जिसके कारण ये फैसला लिया गया है. ऐसे में अब हर दिव्यांग उम्मीदवार को उनके द्वारा चुना गया केंद्र मिलेगा.

क्यों थी इसकी जरूरत?

सम्बंधित ख़बरें

रेल कोच फैक्ट्री (RCF) कपूरथला ने साल 2025-26 के लिए 550 पदों पर भर्ती निकाली है.(File Photo)
10वीं पास के लिए रेलवे में नौकरी का मौका, जल्द करें आवेदन  
Pollution levels reach hazardous category in Delhi
दिल्ली-NCR में प्रदूषण से गैस चैंबर जैसे हालात, ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू 
Delhi pollution level reaches hazardous category
दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के करीब, विजिबिलिटी भी कम, देखें हालात 
गाजियाबाद में पकड़ी गई नकली दवाओं की फैक्ट्री. (Photo: Representational)
स्किन डिजीज की नकली दवा, नामी कंपनियों का लेबल... पकड़ी गई फैक्ट्री, नॉर्थ इंडिया में होती थी सप्लाई 
Today AQI
दिल्ली-NCR पर पॉल्यूशन और स्मॉग का डबल अटैक! अक्षरधाम 'ओझल', AQI 490 के पार 

बता दें कि  UPSC के अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि पिछले 5 साल के एग्जाम सेंटर के डेटा के एनालिसिस के बाद इस बात का पता चला कि दिल्ली, कटक, लखनऊ और पटना जैसे कुछ एग्जाम सेंटर्स सामान्य आवेदकों की मांग के कारण जल्द ही भर जाते हैं, जिसकी वजह से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए विकल्प सीमित हो जाते हैं, जिससे उन्हें ऐसे विकल्प का चयन करना होता है, जो उनके लिए सुविधाजनक नहीं होते हैं और इससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में ये फैसला उनके लिए बहुत फायदेमंद है.

Advertisement

अब मिलेगा मन-पसंद सेंटर 

अध्यक्ष ने आगे कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि इस फैसले के बाद अब हर दिव्यांग उम्मीदवारों को अपनी मन-पंसद का सेंटर मिल पाएगा. हालांकि, इस दौरान उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि यात्रा दिव्यांग उम्मीदवार को बहुत प्रभावित करती है, जिसका असर एग्जाम पर भी पड़ता है.  

इस तरह होगा सेंटर का बंटवारा 

फैसला को लागू करने के लिए आयोग ने साफ किया है कि हर परीक्षा केंद्र पर उसकी क्षमता को पहले Persons With Benchmark Disabilities और नॉन-PwBD दोनों के लिए यूज किया जाएगा.लेकिन जैसे ही वह केंद्र भर जाएगा, वह  नॉन-PwBD उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध नहीं होगा. हालांकि, PwBD उम्मीदवार तब भी उस परीक्षा केंद्र को चुन पाएंगे.  
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement