Board Exam 2021: त्रिपुरा स्‍टेट बोर्ड ने मौजूदा Covid-19 महामारी के चलते इस वर्ष की माध्यमिक (मैट्रिक) और उच्च माध्यमिक (इंटरमीडिएट) परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर दी है. शिक्षा मंत्री और कैबिनेट प्रवक्ता रतन लाल नाथ ने राज्य सचिवालय में इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि महामारी के बीच छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए शिक्षा विभाग और त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (TBSE) ने संयुक्त रूप से यह फैसला किया है.

Tripura government has cancelled the Class 10th & Class 12th exams of Tripura Board of Secondary Education. However, if any student is not satisfied with the results, they can appear in the exam when the situation is conducive: State Education Minister Ratanlal Nath pic.twitter.com/02zh4khE8B