Schools Reopen: महाराष्‍ट्र के ठाणे जिले के ग्रामीण इलाकों के 5वीं से 12वीं तक के स्‍कूल अब अगले सप्‍ताह से खुलने जा रहे हैं. एजेंसी के अनुसार, 27 जनवरी से इन कक्षाओं के लिए ग्रामीण इलाकों के स्‍कूलों में क्‍लासेज़ लगनी शुरू होंगी. महाराष्‍ट्र शिक्षा बोर्ड के अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी दी है. आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, जिला संरक्षक मंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्रम स्कूलों सहित 5वीं से 12वीं तक के सभी स्कूलों को फिर से खोलने के निर्देश जारी किए हैं. बता दें कि स्‍कूल पिछले 10 महीनों से COVID-19 महामारी के कारण बंद हैं.

महाराष्ट्र सरकार ने पिछले सप्ताह संबंधित क्षेत्रों में संक्रमण की स्थिति के आधार पर कक्षा 5 से 8 के लिए स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा की थी. अधिकारी ने कहा कि ठाणे नगर निगम और परिषदों की सीमा में आने वाले स्‍कूलों को छोड़कर, अन्‍य सभी स्‍कूल 27 जनवरी से फिर से खोल दिए जाएंगे. हालांकि, जिले के शहरी क्षेत्रों के स्कूलों को खोलने के बारे में अलग से निर्णय लिया जाएगा.

Schools for classes 5 to 12 to reopen in rural parts of Maharashtra's Thane district from January 27: Official