OSSSC admit card 2022: ग्रुप सी एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी, 30 जनवरी को होनी है परीक्षा

OSSSC admit card 2022: ओडिशा सब-ऑर्डिनेट कर्मचारी चयन आयोग (OSSSC) ने ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया हैं. वे उम्मीदवार जिन्होंने इस एग्जाम के लिए आवेदन किया था, वे अपने यूजर डी और पासवर्ड का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट osssc.gov.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

OSSSC Combined Recruitment Exam 2021 का आयोजन 30 जनवरी (रविवार), 2022 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक किया जाएगा. यह परीक्षा लिखित पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी.

OSSSC Group C admit card 2021: इन स्टेप से कर सकते हैं डाउनलोड

स्टेप 1: उम्मीदवार ओडिशा सब-ऑर्डिनेट कर्मचारी चयन आयोग (OSSSC) की ऑफिशियल वेबसाइट osssc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए लिंक ' Click here to Login to Download Admit Card for the WRITTEN TEST to be held on 30/01/2022 for the Combined Recruitment Examination-2021 for Group -C posts' पर क्लिक करें.

स्टेप 3: लिंक पर क्लिक करने के बाद कैंडिडेट के सामने एक नया पेज खुल जाएगा.

स्टेप 4: कैंडिडेट अपना यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज कर लॉगइन करें.

स्टेप 5: कैंडिडेट का एडमिट कार्ड उनके सामने होगा. इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट ले लें.

ओडिशा सरकार के विभिन्न विभागों के तहत सांख्यिकीय फील्ड सर्वेयर, फॉरेस्ट गार्ड, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, अमीन और एक्साइज कांस्टेबल के कुल 2841 जिला / डिवीजन कैडर ग्रुप सी पदों को भरने के लिए इस एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है.

