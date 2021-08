Postpone NTA NEET 2021: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2021) को स्‍थगित करने की मांग अभी भी ज़ोरों पर है. अब नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने भी रविवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर NEET UG 2021 परीक्षा स्‍थगित करने की मांग की है. NSUI अध्‍यक्ष नीरज कुंदन ने परीक्षा स्थगित करने की मांग करते हुए कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा कई अन्य परीक्षाओं के बीच पड़ रही है जिसके चलते छात्र परीक्षाओं की ठीक तरह तैयारी नहीं कर पा रहे हैं.

NSUI National President @Neerajkundan wrote a letter to edu minister Shri @dpradhanbjp requesting to reschedule the dates of #NEETUG2021. There are many other important exams (with different pattern & syllabus) scheduled nearby NEET UG . @DG_NTA should reconsider their decision. pic.twitter.com/LK0xLKn9P5