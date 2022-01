MP Government: छात्रों को फ्री किताबें देंगे 'मामा', लड़कियों को साइकिल और 25 हजार तक स्कॉलरशिप का वादा

CM Shivraj Singh Chauhan Tweet: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवाओं का दिल जीत रहे हैं. सीएम शिवराज ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा कि बच्चों को नि:शुल्क किताबें दी जाएंगी. अगर कोई बेटी दूसरे गांव में पढ़ने जाएगी तो उसे साइकिल भी देंगे और पढ़ाई के लिए 5 हजार रुपये भी दिए जाएंगे. वहीं, कॉलेज जाने पर 25 हजार रुपये और दिए जाएंगे.

सीएम चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना सहित अब तक कुल 35 लाख परिवारों के 'अपने घर' का सपना पूरा कर चुकी है. मध्य प्रदेश में हम किसी भी गरीब को बिना छत के नहीं रहने देंगे. सभी का अपना घर होगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल मकान बनाने का अभियान नहीं है, बल्कि यह गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है.

सीएम चौहान ने कहा कि राज्य सरकार अब तक 35 लाख लोगों को आवास उपलब्ध करा चुकी है और अभी जो परिवार छूटे हैं, उनके मकान का सपना भी जल्द पूरा होगा.

इसके अलावा सीएम चौहान ने कहा कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वे आंगनवाड़ी गोद लेकर बच्चों के पोषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. उन्होंने कहा, मैंने भी दो आंगनवाड़ी गोद ली हैं.

Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan distributed the 1st installment of Rs 875 crores under 'Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin', for the construction of 3.50 lakh new houses for the beneficiaries



"So far, our govt has provided houses to 35 lakh people in MP," he said (28.01)