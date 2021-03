MPSC State Service Prelims 2021: लॉकडाउन के बीच परीक्षा, देखें एग्जाम सेंटर्स की तस्वीरें

MPSC State Service Prelims 2021: महाराष्‍ट्र में बेकाबू कोरोना रफ्तार को देखते हुए एक तरफ जहां कई इलाकों में पाबंदियां और लॉकडाउन लगाया जा रहा है, वहीं राज्‍य में आज (21 मार्च) स्‍टेस सर्विस प्रीलिम्‍स परीक्षा 2021 की शुरुआत भी हो गई है. एग्‍जाम सेंटर्स पर छात्र फेस मास्‍क लगाकर सोशल डिस्‍टेंसिंग के साथ परीक्षा देने पहुंचे. नागपुर में पूर्ण लॉकडाउन (Lockdown In Nagpur) के बीच परीक्षा के लिए उपस्थित हुए छात्रों की तस्‍वीरें देखी जा सकती हैं.

Maharashtra: MPSC State Service Prelims exam 2021 is being conducted today Candidates wear masks, maintain social distancing at an exam centre in Pune pic.twitter.com/75IKWXye3J

बता दें कि परीक्षा पहले 14 मार्च को आयोजित की जानी थी लेकिन छात्रों के कड़े विरोध के बाद इसे 21 मार्च के लिए स्‍थगित कर दिया गया था. परीक्षा के एडमिट कार्ड भी पहले ही जारी कर दिए गए थे. हालांकि, कमीशन ने नोटिस जारी कर जानकारी दी थी कि पहले जारी एडमिट कार्ड ही 21 मार्च की परीक्षा के लिए भी मान्‍य होंगे. छात्रों से परीक्षा के दौरान मास्‍क लगाने और सोशल डिस्‍टेंसिंग बनाए रखने जैसे कोविड नियमों का पालन करने का भी अनुरोध किया था.

Maharashtra: MPSC State Service Prelims exam being conducted in Nagpur, amid complete lockdown imposed in the city due to a rise in COVID19 cases pic.twitter.com/UVBCARUDnw