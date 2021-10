School Reopen: महाराष्ट्र में कक्षा 5 से 12 तक की कक्षाओं के लिए स्कूल आज, 4 अक्टूबर से फिर से खुले हैं. ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल कक्षा 5 से 12 के लिए खुले हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों के स्कूल कक्षा 8 से 12 के लिए खोले गए हैं.

हालांकि, छात्रों के लिए ऑफलाइन क्‍लासेज़ में भाग लेना अनिवार्य नहीं है. महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार स्कूलों को खोलने के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन के बीच कॉर्डिनेशन बनाकर रखेगी.

शिक्षा मंत्री ने 03 अक्टूबर को महाराष्ट्र के स्कूलों को फिर से खोलने पर राज्य के शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक की. राज्य सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग से स्कूलों को फिर से शुरू करने की योजना बनाने के लिए कहा है. इस बीच, राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने पुष्टि की कि राज्य में कॉलेज 1 नवंबर, 2021 से ऑनलाइन जारी रहेंगे.

Maharashtra: Schools reopen for students of classes 8-12 in Mumbai



"We'll welcome the students with flowers & sweets. Most of the teachers are vaccinated & those who are not vaccinated have tested negative in RT-PCR test," says an official of a school in Bora Bazar area pic.twitter.com/AdURmLtnTN