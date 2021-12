Maharashtra School News: ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बंद होंगे महाराष्ट्र के स्कूल? स्वास्थ्य मंत्री ने दे दिया जवाब

Maharashtra School News: महाराष्‍ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्‍य के स्‍कूलों को बंद करने पर विचार-विमर्श जारी है. राज्‍य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस मुद्दे को लेकर सभी तरह की अटकलों पर विराम लगाते हुए घोषणा की है कि महाराष्ट्र के स्कूल फिलहाल बंद नहीं होंगे. स्‍कूल अभी जारी रहेंगे और स्कूली बच्चों का वैक्‍सीनेशन भी जल्‍द शुरू किया जाएगा.

राज्य में COVID-19 मामलों में गिरावट दर्ज होने के बाद कक्षा 1 से 7 के छात्रों के लिए महाराष्ट्र के स्कूल 01 दिसंबर, 2021 से फिर से खुल गए हैं. हालांकि, पिछले 15 दिनों में स्थिति ने फिर करवट ली है और दिल्ली, यूपी में स्‍कूल बंद कर दिए गए हैं. इसके बाद से ही सभी की निगाहें महाराष्ट्र पर टिकी हैं क्योंकि राज्य ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित है.

स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि टीकाकरण दर बढ़ाना समय की मांग है और इसलिए सरकार स्कूलों को बंद करने के बजाय अपना ध्यान और संसाधनों को स्कूली छात्रों के टीकाकरण पर केंद्रित करने की कोशिश कर रही है. जो बच्‍चे 15 से 18 वर्ष की आयु के हैं, उन्हें अलग अलग बैचेज़ में वैक्‍सीनेशन सेंटर्स पर ले जाया जाएगा.

