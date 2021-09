School Closed: स्‍कूल खुलने से बच्‍चों में कोरोना संक्रमण का खतरा दोबारा तेजी से बढ़ने लगा है. इसे देखते हुए यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ने आज 18 सितंबर से अगले 15 दिनों के लिए सभी स्‍कूल और रेजिडेंशियल हॉस्‍टल फौरन बंद करने का आदेश जारी कर दिया है. प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. राज्‍य सरकार ने कहा कि 02 अक्‍टूबर को स्थिति की दोबारा जांच करने के बाद स्‍कूल खोलने पर फैसला लिया जाएगा.

All schools, incl residential hostels in Leh dist shall remain closed for in-person classes with immediate effect for 15 days - from 18th Sept to 2nd Oct, thereafter, the situation will be reviewed again. However, online classes shall be encouraged with COVID SOPs: Admn of Ladakh pic.twitter.com/lUm2lzFiFN