Kerala School Reopen: केरल सरकार ने गुरुवार 27 मई को घोषणा की है कि राज्य में स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 01 जून से फिर से शुरू होंगी. राज्य के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने इसकी घोषणा की. उन्‍होंने कहा, "01 जून से शुरू होने वाली ऑनलाइन कक्षाएं छात्रों के आत्मविश्वास बढ़ाने को अधिक महत्व देंगी." स्‍कूल अभी 31 मई तक कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए बंद हैं.

शिक्षामंत्री ने बताया कि राज्‍य में छात्र ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तकनीकी रुप से तैयार हैं. उन्‍होंने कहा, "हमने पिछले साल उन छात्रों के लिए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की व्यवस्था की थी जो उन्हें वहन नहीं कर सकते थे. यदि अब तक उनमें कोई खराबी है, तो हम उन्हें ठीक कराने में छात्रों की मदद करेंगे. शिक्षक संगठन भी इस मोर्चे पर मदद के लिए आगे आए हैं."

Kerala government will resume digital classes for school students from June 1st: V Sivankutty, State Education Minister.