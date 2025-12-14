JEE Advanced के फिजिक्स, केमिस्ट्री-मैथमेटिक्स का सिलेबस जारी, अभी करें डाउनलोड

JEE Advanced एग्जाम की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. IIT रुड़की ने ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर तीनों सब्जेक्ट ( फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स) का सिलेबस जारी कर दिया है. इससे छात्रों को तैयारी में मदद मिलेगी.

बता दें कि JEE Advanced 2026 परीक्षा के लिए एग्जाम 17 मई, 2026 को आयोजित की जाएगी. ये एग्जाम कंप्यूटर आधारित होगा और इनमें दो पेपर शामिल हैं. पेपर 1 सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 2.30 से लेकर शाम 5.30 बजे तक होगा. वहीं, परीक्षा का पहला सत्र 21 से 30 जनवरी तक और दूसरा सत्र 2 से 9 अप्रैल तक आयोजित होगा.

JEE Advanced के लिए केमिस्ट्री टॉपिक्स

जनरल टॉपिक,स्टेट्स ऑफ मैटर, एटोमिक स्ट्रक्चर,केमिकल बोंडिंग और मोलेक्यूलर स्ट्रक्चर,केमिकल थर्मोडायनामिक्स, केमिकल और आयोनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल किनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, सोल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, एस-ब्लॉक एलीमेंट्स, पी ब्लॉक एलीमेंट्स, डी-ब्लॉक एलीमेंट्स, एफ एलीमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स समेत कई विषय शामिल हैं.

मैथमेटिक्स

सेट्स, रिलेशन और फंक्शन, एल्जेब्रा , मैट्रिक्स, प्रॉबैबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, ट्रिगनोमेट्री, एमालिटिकल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैल्कुलस, इंटेग्रल कैल्कुलस समेत कई टॉपिक्स शामिल हैं.

फिजिक्स

जनरल फिजिक्स, मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स समेत कई टॉपिक्स शामिल हैं.

इस प्रोग्राम में मिलता है प्रवेश

ये भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है. इसका नाम दूसरे सबसे कठिन परीक्षाओं में शामिल किया गया है. इस परीक्षा को पास करने के बाद अभ्यर्थियों को B.Tech, बीआर्क, बीएस, डुअल डिग्री और इंटीग्रेटेड में प्रवेश ले सकते हैं.

