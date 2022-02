Indians in Ukraine: यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों की मदद के लिए अब भारतीय दूतावास ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ऑफिस से अपील की है. कीव में भारतीय एंबेसी ने प्रेसिडेंट ऑफिस को पत्र लिखकर कहा है कि वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए. उन्‍होंने जरूरी राशन और दूसरी सुविधाएं भी यूक्रेन सरकार मुहैया कराए.

पत्र में कहा गया है कि यूक्रेन के कई इलाकों में 15 हजार से अधिक भारतीय छात्र फंसे हुए हैं. ऐसे में यूक्रेन सरकार को उनके सुरक्षा का ध्‍यान रखना चाहिए और वे जहां भी हैं, वहीं रुके रहें, इसका इंतजाम भी दुरूस्‍त करना चाहिए. एंबेसी ने अपील की है कि फंसे हुए छात्रों के लिए खाना-पानी और दूसरी सुविधाओं की व्‍यवस्‍था भी की जानी चाहिए. वहां फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा एंबेसी के लिए महत्‍वपूर्ण है और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए.

