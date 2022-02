Indians in Ukraine: हंगरी-रोमानिया से हो सकता है evacuation, एंबेसी ने जारी की भारतीयों के लिए एडवाइज़री

Indians in Ukraine: यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज होने लगे हैं. भारतीय विदेश मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि अपने नागरिकों को निकालने के लिए वैकल्पिक तरीकों पर विचार किया जा रहा है. अब हंगरी की राजधानी बुडापेस्‍ट में भारतीय एंबेसी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों ने के लिए एडवाइज़री जारी की है.

एंबेसी ने बताया है कि भारत सरकार और भारत की एंबेसी रोमानिया और हंगरी में इवेक्‍यूएशन प्‍वाइंट बनाने के प्रयासों में जुटे हैं. एंबेसी की टीम हंगरी के बॉर्डर CHOP-ZAHONY और रोमानिया के बॉर्डर PORUBNE-SIRET पर तैयारियां कर रही हैं. भारतीय नागरिक, और विशेष रूप से छात्रों को व्‍यवस्थित तरीके से इन इवेक्‍यूएशन प्‍वाइंट पर पहुंचने का सुझाव दिया गया है.

