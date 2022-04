Gurugram Police Rescued Kid: बीते मंगलवार 12 अप्रैल को गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस का ट्वीट वायरल हुआ जिसमें जानकारी दी गई थी कि गलती से भटक गए एक बच्‍चे को ट्रैफिक पुलिस से सकुशल उसके परिवार तक पहुंचा दिया गया. गुरुग्राम पुलिस ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर बताया कि एक स्‍कूली बच्‍चा गलती से राजीव चौक पर अपनी बस से उतर गया और भटक गया. पुलिस ने लड़के के स्‍कूल आईडी कार्ड की मदद की से उसके माता-पिता को भी सफलतापूर्वक ढूंढ लिया.

ट्वीट में कहा गया, "एक छोटा लड़का जो स्कूल में अपने पहले दिन भ्रमित हो गया और गलती से राजीव चौक पर अपनी स्कूल बस से नीचे उतर गया. राजीव चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने उसे खोया हुआ पाया और उसके माता-पिता की तलाश की. उन्होंने उसके माता-पिता को उसके स्कूल के आईडी कार्ड माध्यम से खोज निकाला."

The little boy was kept happy with cold drink and chips till his parents came.

School admins are requested remain vigilant during transport of small kids.@gurgaonpolice @IGtraffic_hry @police_haryana pic.twitter.com/77EIBxNBvr