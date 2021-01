रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार 21 जनवरी को कहा कि सरकार ने देश के सीमा और तटीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) ट्रेनिंग के लिए 1,100 से अधिक स्कूलों की पहचान की है. दिल्ली में NCC परेड ग्राउंड में वार्षिक राष्ट्रीय कैडेट कोर रैली में बोलते हुए उन्‍होंने कहा कि सरकार ने नौकरियों में NCC कैडेट्स को वरीयता देने का भी फैसला किया है.

उन्‍होंने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कैडेट कोर का विस्तार करने का निर्णय लिया है. सीमा और तटीय क्षेत्रों में कैडेट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए. हमने NCC ट्रेनिंग शुरू करने के लिए 1,100 से अधिक स्कूलों की पहचान की है. NCC में लड़कियों की भागीदारी भी अब 28 प्रतिशत से बढ़कर 33 प्रतिशत हो गई है."

NCC में अलग अलग कैटेगरी में दिए जा रहे 143 पुरस्कारों को बढ़ाकर 243 कर दिया गया है और इसके साथ ही पुरस्‍कार की राशि भी बढ़ा दी गई है. उन्‍होंने कहा, "युवाओं के समर्थन से ही आत्मनिर्भर भारत का सपना संभव है. हम युवाओं को इतना मजबूत, और सक्षम बना रहे हैं कि वे भी एक सफल भविष्य का निर्माण कर सकें. NCC इस सब में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है."

Our Prime Minister has decided to expand National Cadet Corps (NCC). There should be training of Cadets at the border & coastal areas. We have identified more than 1,100 schools to begin NCC training: Defence Minister Rajnath Singh pic.twitter.com/L3KV0JOlOw