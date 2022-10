दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मनाया जाएगा छात्रों का जन्मदिन, रोज कटेगा केक!

स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने और पॉजिटिव सोच जगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर जरूरी फैसला लिया है. दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स के बर्थडे अब हैप्पीनेस करिकुम (Happiness Curriculum) के तहत मनाया जाएगा. शिक्षा निदेशालय (DoE) ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छात्रों के जन्मदिन मनाने से संबंधित सर्कुलर जारी किया है.

सर्कुलर में लिखा है, "स्कूलों में कृतज्ञता, प्रेरणा और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के जन्मदिन मनाने के एक नए पैटर्न का पालन किया जाएगा. इससे स्टूडेंट्स का ध्यान एक्सप्लोर, एक्पीरियंस और खुशी जाहिर करने की ओर खींचा जा सकेगा." हैप्पीनेस करिकुलम, यूनेस्को के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जो शिक्षा के मूलभूत पहलुओं के लिए शिक्षकों को गाइड करता है और सीखने की प्रक्रिया को नया रूप देता है.

इन छात्रों का मनाया जाएगा जन्मदिन

शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक, हैप्पीनेस करिकुलम के तहत दिल्ली सरकार के स्कूलों के स्टूडेंट्स का जन्मदिन मनाने के लिए नए तौर तरीके का पालन किया जाएगा. पहली या उससे छोटी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के छात्रों का जन्मदिन मनाया जाएगा.

Birthdays of #DelhiGovtSchool students will be celebrated during Happiness Classes to make every child feel special & create a positive environment.



We boost the values of motivation & positive thinking amongst students through #HappinessCurriculum @msisodia @Dir_Education pic.twitter.com/n4GMircbdI