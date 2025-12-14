scorecardresearch
 
CUET PG 2026 के लिए शुरू हुए आवेदन, दिए गए लिंक से जल्द करें अप्लाई

CUET PG 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई करें. उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक की मदद से डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं.

CUET PG 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. (Photo: Pexels)
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने CUET PG 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं या नीचे दिए गए लिंक से भी डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तिथि 14 जनवरी, 2026 है. 

वहीं, 18 से 20 जनवरी तक फॉर्म में सुधार कर सकते हैं. ये परीक्षा कुल 292 शहरों में मार्च 2026 में आयोजित की जाएगी.   

अप्लाई करने के लिए क्या है योग्यता?

इसमें वहीं उम्मीदावार आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन पूरी कर ली हो. वहीं, जो अभ्यर्थी इस समय ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. इस परीक्षा में बैठने के लिए कोई ऐज लीमिट नहीं है. 

https://exams.nta.nic.in/cuet-pg/

इन तारीखों पर दे ध्यान 

आवेदन शुरू होने की तारीख-14 दिसंबर 2025
आवेदन की अंतिम तारीख- 14 जनवरी 2026
फीस जमा करने की आखिरी तारीख-14 जनवरी 2026 
करेक्शन के लिए तारीख-18 से 20 जनवरी 2026

CUET PG परीक्षा 

CUET PG 2026 की परीक्षा का आयोजन तीन शिफ्ट में किया जाएगा. इस दौरान उन्हें 90 मिनट का समय दिया जाएगा. इसका आयोजन कुल 157 विषयों के लिए किया जाता है. वहीं, इसके लिए एग्जाम कंप्यूटर आधारित मोड (CBT) में आयोजित की जाती है, जिसमें 292 शहरों के साथ 16 अंतरराष्ट्रीय जगहों शामिल रहते हैं. 

इस तरह करें आवेदन

अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाएं. इसके बाद से उम्मीदवार होमपेज पर जाए और इससे जुड़े लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन करें. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद उम्मीदवार आवेदन पत्र भरें और फीस जमा करने के बाद उसे सब्मिट करें.

