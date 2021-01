When will the cbse exam datesheet be announced? स्‍टूडेंट्स से लेकर अभ‍िभावक तक अब यही सवाल दोहरा रहे हैं. ऐसा कहा जा रहा है क‍ि इसी हफ्ते सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर सकता है.

हालांकि सीबीएसई ने डेट शीट की घोषणा के बारे में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बोर्ड जनवरी के मध्य तक समय सारिणी की घोषणा कर सकता है.

बता दें कि‍ केन्‍द्रीय शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पिछले महीने ट्विटर के माध्‍यम से जानकारी दी है कि CBSE बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 04 मई से शुरू होंगी. इससे पहले 01 मार्च से प्रैक्टिकल एग्‍जाम शुरू होंगे. बता दें कि बोर्ड ने अभी डीटेल्‍ड डेटशीट जारी नहीं की है. हालांकि, शिक्षामंत्री के अनुसार परीक्षाएं 10 जून को खत्‍म होंगी और 15 जुलाई को रिजल्‍ट जारी कर दिए जाएंगे. बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट इसी सप्‍ताह cbse.nic.in पर जारी हो सकती हैं.

वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं इस वर्ष देरी से शुरू होंगी. राज्‍य के उपमुख्‍यमंत्री दिनेश शर्मा ने जानकारी दी है कि परीक्षाएं पंचायत चुनावों के बाद आयोजित की जाएंगी. चूंकि राज्‍य में पंचायत चुनावों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के स्‍कूलों को मतदान केन्‍द्र बनाया जाएगा और शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी करनी होगी, इसलिए बोर्ड परीक्षाएं चुनावों के बाद ही संभव हो सकेंगी.

अभी राज्‍य में पंचायत चुनावों का कार्यक्रम भी तय नहीं है इसलिए एग्‍जाम की डेट्स जारी होने में थोड़ा समय है. दिनेश शर्मा 14 जनवरी को एक बैठक करेंगे जिसमें बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स पर विचार किया जाएगा और इसी दिन कोई घोषणा भी की जा सकती है.

इसके अलावा अन्‍य राज्‍य बोर्ड भी परीक्षाओं की डेट्स जल्‍द जारी करेंगे. कई राज्‍यों में अब बोर्ड एग्‍जाम प्रैक्टिकल्‍स की तैयारियों के लिए स्‍कूल दोबारा खोले जाने शुरू हो गए हैं. स्‍टेट बोर्ड छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्‍त समय देंगे. जो छात्र इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं वे आधिकारिक जानकारी के लिए AajTak एजुकेशन पर नज़र बनाकर रखें.

