JNU में अब कैसे होगा एडमिशन? VC बोले- जब हालात सुधरेंगे तब करवाएंगे एंट्रेंस एग्जाम

केंद्र सरकार द्वारा 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने के बाद अलग-अलग रिएक्शन आ रहे हैं. अब जब परीक्षाओं पर स्थिति साफ हो गई है तो हर किसी की नज़र एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर है. दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) ने साफ किया है कि जब कोरोना से हालात काफी हदतक सुधर जाएंगे, तभी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाएगा.



JNU के वाइस चांसलर एम. जगदीश कुमार का कहना है कि कोरोना के कारण 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का जो फैसला लिया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं. छात्रों का स्वास्थ्य काफी अहम है.



एग्जाम कैंसिल होने का JNU के एडमिशन प्रोसेस पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर जगदीश कुमार ने कहा कि हाईयर एजुकेशन के लिए जेएनयू में एंट्रेंस एग्जाम के जरिए एडमिशन मिलता है. जब भी छात्रों के लिए एंट्रेंस एग्जाम में लिखना सुरक्षित होगा, तभी यूनिवर्सिटी इसको करवाएगी.



The decision taken with regard to 12th standard exams is pragmatic and rational considering the fact that this COVID pandemic is once in a century occurrence. The health and safety of students are of paramount importance to all of us.#cbseboardexams #JNU pic.twitter.com/YaFOOC6Yir