Board Exams 2021 Dates: कब होंगी इस सेशन की बोर्ड परीक्षाएं, शिक्षामंत्री ने दी ये जरूरी जानकारी

Board Exams 2021 Dates: केन्‍द्रीय शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार 22 दिसंबर को शिक्षकों को लाइव सेशन में संबोधित करते हुए आगामी बोर्ड परीक्षाओं के विषय में जानकारी दी. उन्‍होंने कहा की बड़ी संख्‍या में छात्रों की यह समस्‍या सामने आ रही है कि वे परीक्षाओं के लिए पर्याप्‍त तैयारी नहीं कर पा रहे. इसके साथ ही कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए भी मंत्रालय अभी परीक्षाएं आयोजित कराने के पक्ष में नहीं है.

निशंक ने कहा कि इस सेशन की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी तक आयोजित नहीं की जाएंगी. परीक्षाएं इसके बाद ही आयोजित होंगी और इसके लिए सही डेट्स और विचार और चर्चा के बाद तय की जाएंगी.

इससे पहले भी शिक्षामंत्री छात्रों को आश्‍वासन दे चुके थे कि उन्‍हें परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्‍त समय मिलेगा और ऐसा अनिवार्य नहीं है कि परीक्षाएं मार्च में ही हों. उन्‍होंने यह भी कहा था कि एग्‍जाम की डेट्स इस बात को देखते हुए तय की जाएंगी कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं किसी भी प्रवेश परीक्षा की डेट्स से क्‍लैश न हों. CBSE बोर्ड पहले ही यह जानकारी दे चुका है कि परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ही आयोजित की जाएंगी तथा किसी भी सूरत में परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी.

CBSE बोर्ड इस वर्ष घटे हुए सिलेबस पर परीक्षाएं आयोजित करेगा. कोरोना संक्रमण के कारण हुए पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए इस वर्ष बोर्ड ने 30 प्रतिशत सिलेबस कम करने की घोषणा की है. आधिकारिक वेबसाइट पर जारी मॉक टेस्‍ट पेपर भी घटे हुए सिलेबस पर ही आधारित हैं. परीक्षा की डेट्स को लेकर अभी विचार जारी है और जल्‍द ही इसपर कोई फैसला होगा. शिक्षामंत्री ट्विटर पर जानकारी दे चुके हैं कि बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स पर फैसला जल्‍द ही लिया जाएगा जिसकी जानकारी वे अपने लाइव सेशन में देंगे.

