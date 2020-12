इन परीक्षाओं पर पड़ा भारत बंद का असर, जानें एग्जाम की नई तारीख

केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद (Bharat Bandh) का असर परीक्षाओं पर भी पड़ा है. किसानों के भारत बंद की वजह से आज यानी 8 दिसंबर और 9 दिसंबर 2020 को आयोजित होने वाली कई परीक्षाओं को स्थगित किया गया है.



भारत बंद की वजह से जो परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं उनमें राज्यों के विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं से लेकर नेशनल लेवल पर होने वाले एग्जाम भी शामिल हैं. इनमें से कुछ परीक्षाओं के लिए नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है.

> ICAI CA Foundation Examinations Postponement :भारत बंद की वजह से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने 8 दिसंबर को होने वाली CA फाउंडेशन परीक्षा को स्थगित कर दिया है. संस्थान द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक यह परीक्षा अब 13 दिसंबर 2020 को आयोजित की जाएगी.

Important Announcement for November 2020 Examinations - Postponement of Foundation Examinations to be held on 8th Dec 2020 only to 13th Dec 2020 at the same venue with same timings. Admit Cards dowloaded will remain same. For more details please visit https://t.co/9qgxQxs6B6 pic.twitter.com/hkgN2T2Ss7

> उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने भी आज यानी 8 दिसंबर 2020 को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है. हालांकि, 9 दिसंबर को होने वाली परीक्षाएं निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही होंगी. जबकि स्थगित परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की जल्द ही घोषणा की जाएगी.

All examinations scheduled on 8th Dec under Osmania University jurisdiction have been postponed due to #BharatBandh. The revised schedule will be given in due course of time. Examinations scheduled from 9th Dec will be held as per schedule: Controller of Exams, Osmania University pic.twitter.com/nHr5pILXGK