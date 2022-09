TrForTeacher: टीचर्स के लिए खास मुहीम, आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर कर कही ये बात

समाज में शिक्षकों की भागीदारी और उनके योगदान की सराहना के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है. भारत में 05 सितंबर को डॉ सर्वपल्‍ली राधाकृष्‍णन की जयंती के मौके को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाते हैं. इस मौके पर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने एक खास वीडियो शेयर किया है और अपने तरीके से टीचर्स को धन्‍यवाद देने के लिए लोगों से अपील भी की है.

क्‍या है वीडियो में खास बात?

आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में अलग-अलग लोगों से पूछा गया कि समाज के लिए सबसे जरूरी कौन व्‍यक्ति है. उन्‍हें सामने बैठे 4 लोगों में चुनने को कहा गया जिनकी नेमप्‍लेट उनके सामने रखी हुई थी. इसमें एक के नाम के साथ कैप्‍टन, एक के साथ डॉक्‍टर, एक के साथ जज और एक महिला का नाम बगैर किसी टाइटल लिखा था.

Superb recent campaign by @navneet_edu My mother was a teacher and I enthusiastically sign up to the idea of according Teachers a professional title/prefix… pic.twitter.com/fVAZLWLngJ