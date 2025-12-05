scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Indigo का रोस्टर संकट है क्या? जिस वजह से रद्द हो गईं दिल्ली से उड़ने वाली सभी फ्लाइट्स

पिछले दो दिनों से इंडिगो की उड़ानें रद्द हो रही हैं. इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं. इनमें टेक में दिक्कत, खराब मौसम, बढ़ी हुई भीड़ और नवंबर में लागू हुए अपडेटेड फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) को लागू करना शामिल हैं. जिस वजह से इंडिगो के लिए रोस्टर संकट पैदा हो गया है.

Advertisement
X
इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने के पीछे वजह है रोस्टर क्राइसिस (Photo - PTI)
इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने के पीछे वजह है रोस्टर क्राइसिस (Photo - PTI)

भारत के घरेलू एविएशन मार्केट में 60 फीसदी से ज्यादा की हिस्सेदारी रखने वाला इंडिगो बुरे दौर से गुजर रहा है. शुक्रवार को भी चौथे दिन पूरे देश में इसकी 400 फ्लाइट रद्द हो गई है. इसके पीछे वजह स्टाफ की कमी बताई जा रही है. अब सवाल ये उठता है कि  इतने बड़े एयरलाइन में अचानक से स्टाफ्स की कमी कैसे हो सकती है, जिस वजह से धड़ाधड़ फ्लाइट कैंसिल हो रही है. समझते हैं क्या है पूरा माजरा 

इंडिगो में पायलटों की कमी की वजह से चौथे दिन मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और हैदराबाद हवाई अड्डों से इसकी लगभग 400 उड़ानें रद्द कर दी गई है. दिल्ली से उड़ने वाली सभी 200 फ्लाइट्स को इंडिगो ने आज रद्द कर दिया है. रॉयटर्स के मुताबिक, इंडिगो के पास भारत के घरेलू बाजार का 60% से अधिक हिस्सा है. 

10 फरवरी तक परिचालन ठीक हो जाने का दावा
इंडिगो ने नियामक को बताया है कि उसका परिचालन 10 फरवरी तक पूरी तरह से बहाल हो जाएगा. इसने कुछ प्रावधानों से राहत मांगी, जो रात में पायलट ड्यूटी के घंटों को सीमित करते हैं. क्योंकि एयरलाइन का कहना है कि इसी वजह से एविएटर्स की कमी हुई है और इस सप्ताह उसे सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ीं.

सम्बंधित ख़बरें

इंडिगो ने दिल्ली एयरपोर्ट पर आज के लिए सभी डिपार्चर फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है.
किसी की गोद में एक साल का बच्चा, किसी को शादी में जाना... IndiGo फ्लाइट्स रद्द होने से शहर-शहर यात्री परेशान 
इंडिगो की फ्लाइट्स क्यों हो रही हैं कैंसिल?
ये DGCA है क्या? जिसकी सख्ती के बाद Indigo को रद्द करनी पड़ रही फ्लाइट्स 
IndiGo_Cancel
IndiGo की 550 उड़ानें रद्द, DGCA की सख्ती के बाद एयरलाइन ने मांगी माफी 
पिछले दो दिनों से इंडिगो फ्लाइट्स के ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं. (Photo: Reuters)
LIVE: दिल्ली से इंडिगो की आज की सभी फ्लाइट्स रद्द, कुल 400... मुंबई-बेंगलुरु-कोलकाता हर जगह यात्री परेशान 
IndiGo flight cancellations, IndiGo flights, IndiGo flights from Delhi, IndiGo flights from Mumbai, IndiGo flights from Bengaluru
IndiGo की 550 उड़ानें रद्द... DGCA की सख्ती के बीच एयरलाइंस ने मांगी माफी 

नए नियम और रोस्टर क्राइसिस
इंडिगो लगातार इस व्यवधान के लिए तकनीकी खराबी, मौसम और नए क्रू रोस्टरिंग नियमों को जिम्मेदार ठहराया. इनका कहना है कि 1 नवंबर से इंडिगो को नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (एफडीटीएल) नियमों के तहत पायलट और चालक दल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके तहत उड़ान के घंटों को सीमित कर दिया गया है और अधिक आराम अनिवार्य कर दिया गया है.

Advertisement

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने कहा कि उड़ानों के रद्द होने का कारण नये नियम नहीं हो सकते, तथा अन्य एयरलाइन्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है. ऐसे में समझते हैं कि ये नए एविएशन नियम क्या हैं, जिसका हवाला देकर इंडिगो अपनी परेशानी को जस्टिफाई कर रहा है.

FDTL के नियम क्या हैं?
दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने 1 नवंबर से नए FDTL नियम लागू किए हैं. यानी नवंबर से अपडेटेड फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) लागू हो चुका है. 

ये नियम हर हफ्ते आराम का समय बढ़ाकर 48 घंटे करता है. रात की ड्यूटी के घंटे बढ़ाता है और हफ्ते रात में छह के बजाय दो बार लैंडिंग करने की अनुमति देता  है. यानी एक पायलट रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कितनी लैंडिंग कर सकता है, इसकी लिमिट तय करता है.

पायलट और क्रू मेंबर के लिए नए नियम के प्रावधान  

हफ्टे का आराम: पायलटों को थकान से उबरने में मदद के लिए हर हफ्ते लगातार 48 घंटे का आराम दिया जाना चाहिए. 

रात में सीमित लैंडिंग: पायलट रात के ऑपरेशन (आधी रात से सुबह 6 बजे के बीच) के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा 2 लैंडिंग ही कर सकते हैं.

Advertisement

लगातार रात की ड्यूटी: एयरलाइन को रात के ऑपरेशन के दौरान ड्यूटी पीरियड के साथ फ़्लाइट क्रू मेंबर्स को लगातार दो रातों से ज़्यादा के लिए रोस्टर नहीं करना चाहिए.

रोस्टर क्राइसिस को ठीक करने की कोशिश
अब इंडिगो को रोस्टर संकट से गुजरना पड़ रहा है. एयरलाइन ने इस नए नियम के लिए रोस्टर क्राइसिस की बात कही है. यानी उसे नए सिरे से रोस्टर बनाना पड़ सकता है, ताकि नए नियम के तहत पायलटों और क्रू मेंबर की ड्यूटी को समायोजित  किया जा सके. बीबीसी के मुताबिक, इंडिगो ने कहा भी है कि उसने परिचालन को स्थिर करने के लिए शुक्रवार तक अपने शेड्यूल में "संतुलित समायोजन" किया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    करियर राशिफल
    Advertisement