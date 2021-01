Advance Australia Fair: ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है. इसकी जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इसे देश की "स्पिरिट ऑफ यूनिटी" को बढ़ाने वाला कदम बताया है. नए साल की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति, एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर को “For we are young and free” को बदलकर “For we are one and free" कर दिया गया है. यह बदलाव शुक्रवार 01 जनवरी से लागू है.

देखें: आजतक LIVE TV

उन्होंने कहा, "यह सुनिश्चित करने का समय है कि यह महान एकता हमारे राष्ट्रगान में पूरी तरह से परिलक्षित होती है." उन्होंने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी पर सबसे सफल बहुसांस्कृतिक राष्ट्र था. प्रधानमंत्री के अनुसार, "ऑस्ट्रेलिया एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में जरूर युवा है, मगर हमारे देश की कहानी प्राचीन है. हम एकता की भावना में यकीन रखते हैं और हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारे राष्ट्रगान में यह सच्चाई और साझा सराहना भी दिखाई दे."

इंडिजिनियस ऑस्‍ट्रेलियन Ken Wyatt ने एक बयान में कहा कि उनसे इस बदलाव के बारे में सुझाव मांगा गया था और वह इसके लिए सहमत थे. केन, संघीय संसदीय निचले सदन के लिए चुने गए पहले स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई हैं. उन्‍होंने कहा कि एक-शब्द परिवर्तन प्रकृति में छोटा लेकिन उद्देश्य में महत्वपूर्ण था.

न्यू साउथ वेल्स राज्य के प्रमुख ग्लेडिस बेरेकिक्लियान ने स्वदेशी आस्ट्रेलियाई लोगों के लिए समर्थन व्यक्त करने के बाद दो महीने से भी कम समय में यह बदलाव किया है. इन लोगों का कहना था कि राष्ट्रगान में उन्हें और उनके इतिहास को प्रतिबिंबित नहीं किया जा रहा था.

Happy New Year Australia, because we are one and free! 🇦🇺 — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) December 31, 2020

पिछले महीने, ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय रग्बी टीम, वालेबी, अर्जेंटीना के खिलाफ अपने मैच से पहले एक स्वदेशी भाषा में राष्ट्रगान गाने वाली पहली स्‍पोर्ट्स टीम बन गई. राष्‍ट्रगान 'एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर' पीटर डोड्स मैककॉर्मिक द्वारा रचा गया था और 1878 में पहली बार गाया गया था. इसे 1984 में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था.

ये भी पढ़ें-