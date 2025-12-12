UPSC CDS 1 भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, ग्रेजुएट कर सकते हैं अप्लाई

अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए शानदार मौका है. UPSC ने CDS 1 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. उम्मीदवार सीडीएस 1 भर्ती के जरिए आवेदन कर अपना सपना पूरा कर सकते हैं.

उम्मीदवार UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in या upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस साल सीडीएस में कुल 451 पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इसके लिए आवेदन 10 दिसंबर से शुरू हो गए हैं, जो 30 दिसंबर को बंद हो जाएंगे.

UPSC CDS उम्मीदवारों के लिए ये है योग्यता

IMA और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई के उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. नेवल एकेडमी के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री और एयर फोर्स एकेडमी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेथ्य में 12वीं पास करना या इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है. इसे लिए लिखित परीक्षा 12 अप्रैल, 2026 को आयोजित होगी.



CDS 1 के लिए क्या है ऐज लीमिट

IMA और INA के लिए जो भी उम्मीदवार अप्लाई करने वाले हैं, वे अविवाहित होने चाहिए. साथ ही जिनका जन्म 2 जनवरी, 2003 से पहले और 1 जनवरी, 2008 के बाद नहीं हुआ हो. ओटीए के लिए ये सीमा 2 जनवरी, 2002 और 1 जनवरी, 2008 के बीच जन्मे अवावाहित पुरुष आवेदन कर सकते हैं. वहीं, वायु सेना अकादमी के आवेदकों की उम्र 20 से 24 साल की होनी चाहिए.

CDS 1 के लिए एप्लीकेशन फीस

CDS 1 के लिए आवेदन शुल्क जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 200 रुपये है. वहीं, ST, SC और महिला कैंडिडेट को कोई शुल्क नहीं देना होगा.

क्या है इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस?

CDS 1 एग्जाम के लिए सिलेक्शन प्रोसेस लिखित एग्जाम, सेवा चयन बोर्ड इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के साथ किया जाएगा.





