scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UPSC ने 102 पदों पर निकाली भर्ती, आज से शुरू हुए आवेदन, जल्द करें अप्लाई

सरकारी नौकरी की आस लगाए अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कंट्रोलर जनरल ऑफ पेरेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेड मार्क्स (CGPDTM) में ट्रेड मार्क्स और जियोग्राफिकल इंडिकेशन एग्जामिनर पदों पर भर्ती निकली है.

Advertisement
X
UPSC ने 102 पदों पर निकाली भर्ती. (Photo Pexels)
UPSC ने 102 पदों पर निकाली भर्ती. (Photo Pexels)

UPSC ने सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को बड़ा अवसर दे रही है. इसके लिए आयोग ने करीब 102 पदों पर भर्ती निकाली है. इसके लिए आवेदन 13 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गए हैं जो 1 जनवरी, 2026 को बंद हो जाएंगे. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. 

आयोग ने जिन पदों पर भर्ती निकाली है उनमें एग्जामिनर ऑफ ट्रेड मार्क्स एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए 100 पद और डिप्टी डायरेक्टर के 2 पद शामिल हैं.

आवेदन के लिए क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन 

सम्बंधित ख़बरें

DRDO ने सीनियर टेक्निकल और टेक्नीशियन पदों पर भर्ती निकाली है.(Photo PTI)
DRDO के सीनियर टेक्निकल और टेक्नीशियन पदों पर निकली भर्ती, लाख रुपये मिलेगी सैलरी  
UPSC CDA 1 एग्जाम के लिए जारी किया गया नोटिफिकेशन.(Photo: Pexels)
UPSC CDS 1 भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, ग्रेजुएट कर सकते हैं अप्लाई  
परीक्षा में 25.31 लाख में से लगभग 19.43 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए (Photo: Pixabay)
UPSSSC PET-2025 रिजल्ट जारी, स्कोर कार्ड 3 साल तक मान्य; 41 आवेदन रद्द 
करियर सुरक्षित रखने के लिए नई स्किल सीखना, डिजिटल टूल्स समझना और AI-फ्रेंडली रोल्स अपनाना ज़रूरी होगा. ( Photo: Pexel, Pixabay)
2026 में किस की होगी बल्ले-बल्ले और किन लोगों की नौकरी पर आएगा संकट? 
इन विभागों में निकली हैं बेपर भर्तियां. (Photo: PTI/ Pixabay)
क्या आप भी कर रहे हैं सरकारी नौकरियों की तलाश? इन विभागों में निकली बंपर भर्तियां  

एग्जामिनर ऑफ ट्रेड मार्क्स एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन और डिप्टी डायरेक्टर में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में लॉ की डिग्री होना अनिवार्य है. अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी की ऐज न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 35 साल होनी चाहिए. वहीं, रिजर्व कैटेगरी के लिए उम्र में छूट दी जाएगी. 

सिलेक्शन प्रोसेसे पर नजर 

इन पदों पर अपनी जगह बनाने के लिए पहले उम्मीदवारों को रिटन एग्जाम देना होगा. इसके बाद इंटरव्यू होगा. बाद में पर्सनैलिटी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के साथ चयन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी. 

इस तरह करें आवेदन

इन पदों पर आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं. होम पेज पर दिए वन टाइम रजिसेट्रेशन करें. इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फीस भुगतान के बाद फॉर्म सब्मिट करें.

Advertisement

 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement