UPSC ने 102 पदों पर निकाली भर्ती, आज से शुरू हुए आवेदन, जल्द करें अप्लाई

UPSC ने सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को बड़ा अवसर दे रही है. इसके लिए आयोग ने करीब 102 पदों पर भर्ती निकाली है. इसके लिए आवेदन 13 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गए हैं जो 1 जनवरी, 2026 को बंद हो जाएंगे. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

और पढ़ें

आयोग ने जिन पदों पर भर्ती निकाली है उनमें एग्जामिनर ऑफ ट्रेड मार्क्स एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए 100 पद और डिप्टी डायरेक्टर के 2 पद शामिल हैं.

आवेदन के लिए क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन

एग्जामिनर ऑफ ट्रेड मार्क्स एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन और डिप्टी डायरेक्टर में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में लॉ की डिग्री होना अनिवार्य है. अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी की ऐज न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 35 साल होनी चाहिए. वहीं, रिजर्व कैटेगरी के लिए उम्र में छूट दी जाएगी.

सिलेक्शन प्रोसेसे पर नजर

इन पदों पर अपनी जगह बनाने के लिए पहले उम्मीदवारों को रिटन एग्जाम देना होगा. इसके बाद इंटरव्यू होगा. बाद में पर्सनैलिटी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के साथ चयन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी.

इस तरह करें आवेदन

इन पदों पर आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं. होम पेज पर दिए वन टाइम रजिसेट्रेशन करें. इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फीस भुगतान के बाद फॉर्म सब्मिट करें.

Advertisement





---- समाप्त ----