UP PET 2022: यूपी पीईटी परीक्षार्थियों को नहीं होगी परेशानी, इस जिला प्रशासन ने दी जरूरी सुविधा

UP PET 2022 Help Desk: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा 15-16 अक्टूबर को यूपी प्रीलिमनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट (UP PET) 2022 आयोजित किया जा रहा है. इस परीक्षा के लिए हर साल लाखों उम्मीदवार आवेदन करते हैं इस साल भी 37 लाख उम्मीदवारों ने यूपी पीईटी 2022 का फॉर्म भरा है. आज भी लाखों परीक्षार्थी परीक्षा देने निकले हैं, जिसके चलते हर जनपदों में उम्मीदवारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. इसे देखते हुए देवरिया जिले में प्रशासन द्वारा परीक्षार्थियों के सुविधा व सहूलियत के लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर परीक्षार्थी सहायता केंद्र (हेल्प डेस्क) लगाया गया है.

देवरिया जिले में प्रशासन द्वारा लगाए गए हेल्प डेस्क की मदद से परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्र के बारे में जरूरी जानकारी ले सकते हैं जैसे परीक्षा केंद्र कितनी दूर है, कैसे वह अपने केंद्र तक पहुचेंगे आदि. देवरिया जिले में कुल 27 हजार 744 परीक्षार्थी PET की परीक्षा देंगे. परीक्षार्थियों के लिए जनपद में 14 केंद्र बनाए गए हैं. हेल्प डेस्क पर पर्याप्त संख्या में पुलिस और प्रशासन के लोग भी मुस्तैद हैं. हेल्प डेस्क पर नेहरू युवा केन्द्र के वालंटियर्स द्वारा छात्रों को यह जानकारी दी जा रही है.

बस्ती जिले से आए एक यूपी पीईटी परीक्षार्थी मयंक सिंह ने इसे बहुत अच्छा प्रयास बताया है. उन्होंने कहा हमने अपने सेंटर के बारे में पता किया, जो महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज है. यहां के लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी है. हमें अपने सेंटर की दूरी के बारे में बताया गया लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है.

उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए चलाई जा रही हैं 600 अतिरिक्त बसें

वहीं, राज्‍य परिवहन विभाग ने छात्रों की सहूलियत के लिए 600 अतिरिक्‍त बसें चलाने का ऐलान किया था. यूपी परिवहन निगम ने प्रयागराज रीजन के 6 डिपो से 600 से अधिक बसों के संचालन किया है. उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक एनके त्रिवेदी के मुताबिक, 14 से 16 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित रूटों पर बसों का संचालन किया जाएगा. उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सिविल लाइन बस अड्डे पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां पर 24 घंटे कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहेंगे

फ्री ट्रैवल की मांग कर रहे थे परीक्षार्थी

परीक्षार्थी लगातार आयोग और राज्‍य सरकार से मुफ्त बस ट्रैवल की मांग कर रहे थे लेकिन प्रशासन ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है. परिवहन निगम के अधिकारी ने जानकारी दी है कि अतिरिक्‍त बसें चलाई जाएंगी मगर मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं दी जाएगी. परीक्षार्थी सामान्‍य तरीके से टिकट लेकर ही एग्‍जाम देने के लिए यात्रा करेंगे.

बता दें कि यूपी पीईटी परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर 2022 को दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आयोग (UPSSSC) की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं.