RRB MI DV Admit Card 2022 Out: आरआरबी एमआई डीवी एडमिट कार्ड जारी, इन बातों का रखें ध्यान

RRB MI DV Admit Card 2022 Out: रेलवे भर्ती बोर्ड (Railway Recruitment Board या RRB) ने विज्ञापन संख्या 03/2019 मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड पदों पर भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड (RRB MI DV Admit Card 2022) जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्ट हुए थे, वे अब आरआरबी की क्षेत्रीय वेबसाइट्स पर जाकर अपना कॉल लेटर चेक और डानलोड कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख और समय की जानकारी एडमिट कार्ड या अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर चेक कर सकते हैं.

आरआरबी ने फिलहाल आरआरबी बेंगलुरु, आरआरबी अजमेर, आरआरबी भुवनेश्वर, आरआरबी रांची, आरआरबी सिकंदराबाद, आरआरबी तिरुवनंतपुरम, आरआरबी चेन्नई, आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी बिलासपुर, आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी जम्मू, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी मालदा, आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी भोपाल, आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी मुंबई और आरआरबी पटना के लिए डीवी कॉल लेटर (RRB MI DV Call Letter) जारी किए हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

How to Download RRB MI DV Admit Card 2022: यहां देखें तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले अपने राज्य की आरआरबी वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Click here to download e-call letter for Document Verification' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: लॉग इन पेज खुल जाएगा, यहां अपना रोल नंबर, जन्म तिथि, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें.

स्टेप 4: स्क्रीन पर 'RRB MI DV Admit Card 2022' खुल जाएगा.

स्टेप 5: इसे चेक और डाउनलोड करके आगे के लिए प्रिंटआउट ले लें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, ये रहा डायरेक्ट लिंक

ये डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी के अनुसार सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण पत्र या भूतपूर्व सैनिक निर्वहन प्रमाण पत्र या ईबीसी या ईडब्ल्यूएस या अल्पसंख्यक आदि की ऑरिजनल कॉपी के साथ A4 साइज फोटो कॉपी के दो सेट लाने होंगे. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगले दिन उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा.

09 जून को होगा इन उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

जो उम्मीदवार अपने डीवी वाले दिन किसी यूनिवर्सिटी या सरकारी परीक्षा या बीमारी (सरकारी मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा) के चलते अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें एक और मौका दिया जाएगा. इन उम्मीदवारों को 09 जून को आरआरबी एमआई डीवी के लिए उपस्थित होना होगा. जारी नोटिस के मुताबित, डीवी का यह आखिरी मौका है, इसके बाद किसी भी उम्मीदवार का डीवी नहीं किया जाएगा.