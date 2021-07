Punjab Police Recruitment 2021: ग्रेजुएट्स के लिए 634 पदों पर भर्ती, देखें पूरी जानकारी

Punjab Police Recruitment 2021, Sarkari Naukri 2021: पंजाब पुलिस विभाग में विभिन्‍न पदों पर योग्‍य उम्‍मीदवारों की भर्ती की जानी है. कुल 634 रिक्‍त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं. ये भर्ती सूचना प्रौद्योगिकी, IT, लॉ, फोरेंसिक और फाइनेंस के पदों पर की जानी हैं. जो उम्‍मीदवार पुलिस विभाग में इन पदों पर भर्ती पाना चाहते हैं, वे पूरी जानकारी के साथ आवेदन करें.

पंजाब पुलिस के डीजीपी ने ट्वीट की जानकारी दी, "पंजाब पुलिस इतनी बड़ी संख्या में नागरिक डोमेन स्‍पेशलिस्‍ट की भर्ती करने वाली देश की पहली पुलिस सेवा होगी. लॉ, फोरेंसिक, आईटी और फाइनेंस सहित अन्‍य में 634 पदों के लिए आवेदन करें."

First Police Service in the country to recruit civilian domain experts in such large numbers.



Come, share our vision & help bust crime & criminals:



Apply for 634 Posts on offer in areas, including Legal, Forensics, IT & Finance.



1 CB Written-test scheduled in September 2021. pic.twitter.com/BjwBJwdseu