मेडिकल स्टूडेंट्स की लगेगी कोविड ड्यूटी, NEET समेत कई परीक्षाएं हो सकती हैं स्थगित

देश में कोरोना जमकर तांड़व मचा रहा है. इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ एक्सपर्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है. कहा जा रहा है कि शायद मेडिकल यूजी कोर्सेस में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा (NEET) को लेकर बड़ा फैसला किया गया है.

दरअसल, 01 अगस्त 2021 को होने जा रही नीट परीक्षा का आयोजन कोरोना की स्थिति को देखते हुए स्थगित किया जा सकता है. सोमवार तक अंतिम फैसला का ऐलान किया जाएगा.

Decisions may include delaying NEET and incentivizing MBBS pass-outs studying for it to join Covid duty. The decisions may also include utilizing services of final year MBBS & nursing students in Covid Duty: Govt of India Sources