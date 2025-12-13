DRDO के सीनियर टेक्निकल और टेक्नीशियन पदों पर निकली भर्ती, लाख रुपये मिलेगी सैलरी

डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने CEPTAM 11 में भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं. जो भी उम्मीदवार लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए ये बेहद खास मौका है. वे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट-बी और टेक्नीशियन-ए के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, तो वे इस पदों पर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.drdo.gov.in पर जाकर अप्लाई करें.

बता दें कि इस पद पर भर्ती के लिए कुल 764 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट-बी के लिए कुल 561 पद और टेक्नीशियन-ए के लिए 203 पद आरक्षित किए गए हैं.

इन तारीखों पर भी दें ध्यान

इस पद पर आवेदन प्रक्रिया 11 दिसंबर , 2025 से शुरू हो गई है जो, 1 जनवरी, 2026 को बंद हो जाएगी. इसके अलावा उम्मीदवार 3 जनवरी तक फीस का भुगतान कर सकते हैं. साथ ही उन्हें 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी के बीच फॉर्म में करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा.

पद पर आवेदन के लिए क्या है योग्यता?

सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट-बी के पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास बीएससी की डिग्री या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री का होना अनिवार्य है. वहीं, टेक्नीशियन ए के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 12वीं पास होना जरूरी है.

कितनी मिलेगी सैलरी?

सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट-बी के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये प्रति माह मिलेंगे. वहीं, टेक्नीशियन-ए पदों पर चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 19 हजार से लेकर 63,200 रुपये मिलेंगे.

