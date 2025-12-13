10वीं पास के लिए नौकरी का मौका, इस विभाग में निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से वर्क इंस्पेक्टर(मैकेनिकल) के पदों पर भर्ती निकली है. जो भी उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करने के इच्छुक हैं वे आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 5 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई हैं जो 5 जनवरी, 2026 को बंद हो जाएगी. ऐसे में जिन भी उम्मीदवारों ने अप्लाई नहीं किया वे जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं .

कितने पदों पर निकली भर्ती?

इस पद पर आवेदन के लिए कुल 1114 पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाएगा, जिसमें 444 पद पर अनारक्षित, 111 पद पर आर्थिक रूप से कमजोर, 179 पद पर अनुसूचित जाति, 13 पद पर अनुसूचित जनजाति, 200 पद पर अति पिछड़ा वर्ग, 133 पद पर पिछड़ा वर्ग और 34 पद पर पिछड़े वर्गों की महिलाओं को मौका दिया जाएगा.

क्या है इसकी शैक्षणिक योग्यता?

BTSC की वर्क इंस्पेक्टर( मैकेनिकल) पद पर आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है. साथ ही मान्यता प्राप्त ITI संस्थान से ड्राफ्ट्समैन सिविल,सर्वेयर, प्लम्बर ट्रेड का एग्जाम पास करना जरूरी है.

आयु सीमा

आवेदन के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र में छूट दी जाएगी. वहीं, अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 साल, पिछड़ा,अत्यंत पिछड़ा(पुरुष/महिलाओं) के लिए 40 साल निर्धारित की गई है.

एप्लीकेशन फीस का भुगतान

पद पर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना होगा. सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 100 रुपये देने होंगे.



