scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

10वीं पास के लिए नौकरी का मौका, इस विभाग में निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन

हर साल लाखों अभ्यर्थी सरकारी नौकरी पाने का सपना देखते हैं. ऐसे में बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से वर्क इंस्पेक्टर( मैकेनिकल) के पदों पर भर्ती निकली है.

Advertisement
X
btsc work inspector पद पर निकली भर्ती. (Photo Pexels)
btsc work inspector पद पर निकली भर्ती. (Photo Pexels)

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से वर्क इंस्पेक्टर(मैकेनिकल) के पदों पर भर्ती निकली है. जो भी उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करने के इच्छुक हैं वे आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 5 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई हैं जो 5 जनवरी, 2026 को बंद हो जाएगी. ऐसे में जिन भी उम्मीदवारों ने अप्लाई नहीं किया वे जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं .  

कितने पदों पर निकली भर्ती?

सम्बंधित ख़बरें

UPSC ने 102 पदों पर निकाली भर्ती. (Photo Pexels)
UPSC ने 102 पदों पर निकाली भर्ती, आज से शुरू हुए आवेदन, जल्द करें अप्लाई  
DRDO ने सीनियर टेक्निकल और टेक्नीशियन पदों पर भर्ती निकाली है.(Photo PTI)
DRDO के सीनियर टेक्निकल और टेक्नीशियन पदों पर निकली भर्ती, लाख रुपये मिलेगी सैलरी  
UPSC CDA 1 एग्जाम के लिए जारी किया गया नोटिफिकेशन.(Photo: Pexels)
UPSC CDS 1 भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, ग्रेजुएट कर सकते हैं अप्लाई  
परीक्षा में 25.31 लाख में से लगभग 19.43 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए (Photo: Pixabay)
UPSSSC PET-2025 रिजल्ट जारी, स्कोर कार्ड 3 साल तक मान्य; 41 आवेदन रद्द 
करियर सुरक्षित रखने के लिए नई स्किल सीखना, डिजिटल टूल्स समझना और AI-फ्रेंडली रोल्स अपनाना ज़रूरी होगा. ( Photo: Pexel, Pixabay)
2026 में किस की होगी बल्ले-बल्ले और किन लोगों की नौकरी पर आएगा संकट? 

इस पद पर आवेदन के लिए कुल 1114 पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाएगा, जिसमें 444 पद पर अनारक्षित, 111 पद पर आर्थिक रूप से कमजोर, 179 पद पर अनुसूचित जाति, 13 पद पर अनुसूचित जनजाति, 200 पद पर अति पिछड़ा वर्ग, 133 पद पर पिछड़ा वर्ग और 34 पद पर पिछड़े वर्गों की महिलाओं को मौका दिया जाएगा. 

क्या है इसकी शैक्षणिक योग्यता?

BTSC की वर्क इंस्पेक्टर( मैकेनिकल) पद पर आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है. साथ ही मान्यता प्राप्त ITI संस्थान से ड्राफ्ट्समैन सिविल,सर्वेयर, प्लम्बर ट्रेड का एग्जाम पास करना जरूरी है. 

Advertisement

आयु सीमा 

आवेदन के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र में छूट दी जाएगी. वहीं,  अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 साल, पिछड़ा,अत्यंत पिछड़ा(पुरुष/महिलाओं) के लिए 40 साल निर्धारित की गई है. 

एप्लीकेशन फीस का भुगतान 

पद पर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना होगा. सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 100 रुपये देने होंगे. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement