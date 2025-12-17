scorecardresearch
 
क्या है इंडियन आर्मी की ये स्कीम, जिसमें इन लोगों को मिलेंगे हर रोज 1000 रुपये!

भारतीय सेना ने युवाओं के लिए अपने खास इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन मांगें हैं. इसके तहत हर रोजाना चयनित उम्मीदवारों को 1000 रुपये दिए जाएंगे. इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं.

भारतीय सेना ने युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है. (Photo: Pexels )
भारतीय सेना की ओर से इंजीनियरिंग और रिसर्च से जुड़े छात्रों के लिए एक खास और आधुनिक इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन मांगें हैं.  इसका नाम भारतीय सेना इंटर्नशिप कार्यक्रम है. इसका उद्देश्य युवाओं को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना और देश की रक्षा से जुड़ी अहम परियोजनाओं पर काम करने का मौका देना है. 

जो भी उम्मीदवार इस खास इंटर्नशिप में हिस्सा लेने चाहते हैं, वे 21 दिसंबर, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस पहल का नाम Beyond Silo, Beyond Limits रखा गया है, जिसका मतलब है सीमाओं से आगे जाकर सीखना. 

क्या है इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 

इंडियन आर्मी में इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए जो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं उनके पास BE/B.Tech, M.Tech या PhD में मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री होना अनिवार्य है.

कितने दिन चलेगी इंटर्नशिप?

इस इंटर्नशिप की अवधि 75 दिनों की होगी. इसकी शुरुआत 12 जनवरी, 2026 को होगी जो 27 मार्च, 2026 तक नई दिल्ली या बेंगलुरु में चलेगी. इसका उद्देश्य युवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ना और डिफेंस इनोवेशन सिस्टम से जोड़ना है, जिससे वे AI, न्यू टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी समेत कई आधुनिक के साथ जुड़कर काम कर सकें. 

इतना मिलेगा स्टाइपेंड? 

इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए चयनित उम्मीदवारों को रोजाना 1000 रुपये दिए जाएंगे. 

इंटर्नशिप के फायदे 

इंटर्नशिप करने वाले उम्मीदवारों को इससे बहुत फायदा मिलेगा जैसे- हाई लेवल के सॉफ्टवेयर और AI मॉडल विकसित करने का मौका मिलेगा. इसके साथ ही रक्षा के क्षेत्र में काम करने और सीखने का मौका मिलेगा.  

इस तरह करें आवेदन        
      
इस खास प्रोग्राम में भाग लेने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद मांगे गए सभी जानकारी को भरें. अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करें. इसके बाद फॉर्म को सब्मिट करें.   
 

