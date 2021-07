NTA JEE Main 2021 3rd Session Re-Exam: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र में बारिश के कारण जारी JEE Main 2021 की परीक्षा में चूकने वाले सभी छात्रों को एक और मौका दिया जाएगा. उन्होंने ऐसे सभी छात्रों को परीक्षा का एक और मौका देने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को भी निर्देश दिया है. महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में भीषण बारिश के चलते 20 जुलाई और 22 जुलाई को होने वाली परीक्षा में कई छात्र शामिल नहीं हो सके थे, उनके लिए रीएग्‍जाम आयोजित किया जाएगा.

Students from Kolhapur, Palghar, Ratnagiri, Raigadh, Sindhudurg, Sangli, & Satara, who are unable to reach their test centres on 25 & 27 July 2021 for JEE (Main)-2021 Session 3 need not panic. They will be given another opportunity,and the dates will be announced soon by the NTA.