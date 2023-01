IGNOU Admissions 2023: इग्नू ने लॉन्च किए पत्रकारिता के तीन नए पीजी कोर्स, जानिए खासियत

IGNOU Admissions 2023 In Journalism: पत्रकारिता में करियर बनाने का सपना देख रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है. छात्र, अब ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग के जरिए पत्रकारिता की पढ़ाई कर सकते हैं. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने पत्रकारिता में तीन नए मास्टर कोर्स शुरू किए हैं. जो उम्मीदवार पत्रकारिता में एमए या पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा करना चाहते हैं, वे इन कोर्स में अपना नामांकन करा सकते हैं.

इग्नू से पत्रकारिता के ये सभी कोर्स इसी सेशन में शुरू किए जाएंगे. एडमिशन प्रक्रिया जनवरी 2023 में शुरू होने वाली है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ताजा अपडेट के लिए इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर नजर बनाए रखें.

तीनों मास्टर डिग्री प्रोग्राम कोर्स इस प्रकार हैं-

विकास पत्रकारिता में एमए (MA in Development Journalism), पत्रकारिता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एमए (MA in Journalism and Electronic Media) और पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में एमए (MA in Journalism and Digital Media) और विज्ञापन और एकीकृत संचार में पीजी डिप्लोमा (PG Diploma in Advertising and Integrated Communication) हैं.

रेगुलर डिग्री के बराबर ऑनलाइन डिग्री

इग्नू द्वारा शुरू किए गए नए कोर्स ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड में पेश किए जाते हैं. हालांकि, ये डिग्रियां अब पारंपरिक मोड के माध्यम से प्राप्त डिग्रियों के बराबर हैं. यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, शिक्षा के ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्राप्त डिग्रियों को रेगुलर डिग्री के समान वेटेज दिया जाता है.

लेटरल एंट्री-एग्जिट का ऑप्शन

इग्नू के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव ने तीन पोस्टग्रेजुएट कोर्स शुरू किए हैं. इन कोर्स का संचालन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज द्वारा किया जाएगा और उम्मीदवारों को लेटरल एंट्री और एग्जिट विकल्प मिलेंगे, जिससे पाठ्यक्रम और भी अधिक लचीला हो जाएगा. कोर्स तीन भाषाओं- अंग्रेजी, हिंदी और तमिल में पेश किए जाएंगे.