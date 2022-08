CUET UG 2022: सीयूईटी यूजी फेज-6 परीक्षा रद्द, UGC अध्यक्ष ने दी ये जानकारी

CUET UG 2022 Phase 6 Exam Cancelled: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (CUET UG) 2022 फेज-6 की आखिरी परीक्षा मंगलवार, 30 अगस्त 2022 को आयोजित की गई. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित सीयूईटी यूजी एग्जाम के आखिरी दिन देशभर के परीक्षा केंद्रों पर लगभग 1 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे थे. इस दौरान टेक्निकल वजहों के चलते 103 उम्मीदवारों की परीक्षा रद्द कर दी गई है.

इस साल सीयूईटी यूजी परीक्षा में लगभग 18 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने सीयूईटी यूजी 2022 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन दिया था जिसके साथ नीट और जेईई मेन के बाद यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम बन गया. आखिरी दिन देशभर के 239 शहरों में स्थित 444 परीक्षा केंद्रों और विदेश के 04 शहरों में अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया गया. हालांकि फेज-6 के आखिरी दिन झारखंड के रामगढ़ में स्थित राधा गोविंद विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्र पर 103 उम्मीदवारों की परीक्षा रद्द कर दी गई.

यहां क्यों रद्द हुई सीयूईटी यूजी परीक्षा?

राधा गोविंद विश्वविद्यालय, रामगढ़, झारखंड परीक्षा केंद्र में धीमे नेटवर्क के कारण 103 उम्मीदवारों के लिए परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी. रिपोर्ट्स के अनुसार छात्र एग्जाम सेंटर पर पहुंचे और परीक्षा देने के लिए तैयार थे लेकिन इंटरनेट स्लो होने की वजह से परीक्षा नहीं दे पाए. इस मामले पर डिटेल्ड रिपोर्ट का इंतजार है.

कब होगी रद्द हुई परीक्षा?

यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने एजेंसी को बताया कि फेज-6 के चौथे और आखिरी दिन भारत के 239 शहरों में 444 एग्जाम सेंटर्स पर कुल 1 लाख 40 हजार 559 उम्मीदवार ने परीक्षा दी जबकि 4 एग्जाम सेंटर विदेश में थे. उन्होंने बताया कि झारखंड के रामगढ़ में इंटरनेट स्लो होने के चलते 103 उम्मीदवारों की परीक्षा रद्द कर दी गई, मामले की पूरी जांच की जा रही है.

As per initial reports, due to slow internet speed, the examination at Centre Radha Govind University, Ramgarh, Jharkhand could not be conducted. A detailed report is awaited. Examination for 103 affected candidates will be conducted shortly: UGC Chairman M Jagdesh Kumar