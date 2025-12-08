Ahmedabad: क्राइम सीन रीक्रिएशन के दौरान हिस्ट्रीशीटर ने पुलिसकर्मी से छीनी पिस्टल, फायरिंग में खुद ही घायल

Ahmedabad crime: गुजरात के अहमदाबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां बलात्कार के एक आरोपी ने पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश की. इस दौरान वो खुद ही गोली लगने से घायल हो गया. आरोपी बदमाश इलाके का एक हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ 16 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. ये वारदात उस वक्त हुई, जब पुलिस उसे क्राइम सीन रीक्रिएशन के लिए मौके पर लेकर गई थी.

फरार होने की नाकाम कोशिश

यह घटना अहमदाबाद के दणिलिंडा इलाके की है. जहां सोमवार दोपहर यह घटना करीब 12:30 बजे हुई. पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान मोइनुद्दीन बकरवाल के रूप में हुई है. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम) अजीत राजियन ने बताया कि आरोपी को रिमांड के तीसरे दिन रीक्रिएशन के लिए ले जाया जा रहा था. इसी दौरान उसने भागने की कोशिश की.

पिस्टल छीनते समय चली गोली

डीसीपी ने बताया कि आरोपी ने पहले एक शीशे के टुकड़े से हेड कांस्टेबल भरतसिंह राठौड़ पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया. इसके बाद उसने इंस्पेक्टर इमरान घसुरा की सर्विस पिस्टल छीनने की कोशिश की, जिससे स्थिति अचानक बिगड़ गई. राजियन ने आगे बताया कि पिस्टल छीनने की कोशिश के दौरान आरोपी और इंस्पेक्टर के बीच झड़प हो गई. इस दौरान पिस्टल से अचानक गोली चल गई और वह सीधे मोइनुद्दीन बकरवाल के दाहिने पैर में जा लगी. गोली चलते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

पुलिसकर्मी और आरोपी अस्पताल में भर्ती

पुलिस टीम ने तुरंत आरोपी को काबू में किया और घटना के तुरंत बाद हेड कांस्टेबल भरतसिंह राठौड़ और आरोपी मोइनुद्दीन बकरवाल दोनों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया. अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि दोनों की हालत खतरे से बाहर है. मेडिकल टीम दोनों का उपचार कर रही है और पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया को पूरा कर रही है. घटना की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भी भेज दी गई है.

आरोपी का पिछला रिकॉर्ड

DCP अजीत राजियन ने बताया कि मोइनुद्दीन बकरवाल का आपराधिक इतिहास बेहद गंभीर है. उसका मानसिक व्यवहार विकृत बताया जाता है और वह कई बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर चुका है. उसके खिलाफ PASA (प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट) के तहत दो बार कार्रवाई हो चुकी है और एक्सटर्नमेंट की प्रक्रिया भी चली है. पुलिस अब इस नए मामले को भी उसके खिलाफ दर्ज कर रही है.



