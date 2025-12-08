scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Ahmedabad: क्राइम सीन रीक्रिएशन के दौरान हिस्ट्रीशीटर ने पुलिसकर्मी से छीनी पिस्टल, फायरिंग में खुद ही घायल

अहमदाबाद के दणिलिंडा इलाके में क्राइम रीक्रिएशन के दौरान बलात्कार के आरोपी बकरवाल ने पुलिस से पिस्टल छीनने की कोशिश की. इसी दौरान वो खुद गोली लगने से घायल हो गया. आरोपी के खिलाफ पहले से 16 गंभीर मामले दर्ज हैं. पढ़ें पूरी कहानी.

Advertisement
X
पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल पहुंचा दिया है (सांकेतिक फोटो)
पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल पहुंचा दिया है (सांकेतिक फोटो)

Ahmedabad crime: गुजरात के अहमदाबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां बलात्कार के एक आरोपी ने पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश की. इस दौरान वो खुद ही गोली लगने से घायल हो गया. आरोपी बदमाश इलाके का एक हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ 16 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. ये वारदात उस वक्त हुई, जब पुलिस उसे क्राइम सीन रीक्रिएशन के लिए मौके पर लेकर गई थी.

फरार होने की नाकाम कोशिश
यह घटना अहमदाबाद के दणिलिंडा इलाके की है. जहां सोमवार दोपहर यह घटना करीब 12:30 बजे हुई. पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान मोइनुद्दीन बकरवाल के रूप में हुई है. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम) अजीत राजियन ने बताया कि आरोपी को रिमांड के तीसरे दिन रीक्रिएशन के लिए ले जाया जा रहा था. इसी दौरान उसने भागने की कोशिश की. 

पिस्टल छीनते समय चली गोली
डीसीपी ने बताया कि आरोपी ने पहले एक शीशे के टुकड़े से हेड कांस्टेबल भरतसिंह राठौड़ पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया. इसके बाद उसने इंस्पेक्टर इमरान घसुरा की सर्विस पिस्टल छीनने की कोशिश की, जिससे स्थिति अचानक बिगड़ गई. राजियन ने आगे बताया कि पिस्टल छीनने की कोशिश के दौरान आरोपी और इंस्पेक्टर के बीच झड़प हो गई. इस दौरान पिस्टल से अचानक गोली चल गई और वह सीधे मोइनुद्दीन बकरवाल के दाहिने पैर में जा लगी. गोली चलते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

सम्बंधित ख़बरें

Fire in night club in Goa kills 25 people
गोवा नाइट क्लब हादसे की क्या हैं वजहें, देखें जांच में हुए खुलासे 
Sonu Sood and Khali caught in fraud case (Photo- ITG)
1500 करोड़ के महाठगी नेटवर्क में फंसे सोनू सूद और खली! कानपुर पुलिस ने भेजा नोटिस 
Goa Nightclub Fire
Goa Nightclub Fire: इलेक्ट्रिक पटाखों से हुआ ये हादसा 
पुलिस इंस्पेक्टर की मिली खून से लथपथ बॉडी, हत्या या आत्महत्या?  
गोरखपुर में प्रेमी ने हथौड़े से की मां और बेटी की हत्या 
Advertisement

पुलिसकर्मी और आरोपी अस्पताल में भर्ती
पुलिस टीम ने तुरंत आरोपी को काबू में किया और घटना के तुरंत बाद हेड कांस्टेबल भरतसिंह राठौड़ और आरोपी मोइनुद्दीन बकरवाल दोनों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया. अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि दोनों की हालत खतरे से बाहर है. मेडिकल टीम दोनों का उपचार कर रही है और पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया को पूरा कर रही है. घटना की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भी भेज दी गई है.

आरोपी का पिछला रिकॉर्ड
DCP अजीत राजियन ने बताया कि मोइनुद्दीन बकरवाल का आपराधिक इतिहास बेहद गंभीर है. उसका मानसिक व्यवहार विकृत बताया जाता है और वह कई बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर चुका है. उसके खिलाफ PASA (प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट) के तहत दो बार कार्रवाई हो चुकी है और एक्सटर्नमेंट की प्रक्रिया भी चली है. पुलिस अब इस नए मामले को भी उसके खिलाफ दर्ज कर रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement