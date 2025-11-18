scorecardresearch
 

Money Double Rules: कितने साल में आपका पैसा होगा डबल? बताएगा 72 का फॉर्मूला

हर कोई यह जानने की इच्‍छा रखता है कि उसके द्वारा निवेश की गई रकम कितने साल में डबल हो जाएगा? एक्‍सपर्ट ने ऐसा ही एक सिंपल फॉर्मूला शेयर किया है, जो यह बताता है कि आपका पैसा कितने साल में डबल हो सकता है.

कितने साल में पैसा हो जाएगा डबल? (Photo: AI Generated)
बदलते लाइफस्‍टाइल और महंगाई के बीच आज के समय में फाइनेंशियल प्‍लानिंग करना बहुत ही महत्‍वपूर्ण हो चुका है. लेकिन लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है कि वे कहां और कैसे निवेश करें? ताकि बिना रिस्‍क पैसा बन सके. इसी को लेकर एक्‍सपर्ट ने एक फॉर्मूला शेयर किया है, जो आपका पैसा डबल कर सकता है.

एक्‍सपर्ट सुजय यू कहते हैं कि एक आसान नियम दस सेकंड में आपके वित्तीय भविष्य का अनुमान लगा सकता है. यह जटिल नहीं है और इसके लिए फाइनेंस की डिग्री की भी आवश्यकता नहीं है. यह 72 का नियम है और इसे समझने से भारतीयों के बचत और निवेश के तरीके में बदलाव आ सकता है.

सुजय यू ने लिंक्डइन पर एक लोकप्रिय पोस्ट में बताया कि 72 का नियम दुनिया का सबसे सिंपल पैसा बनाने का फॉर्मूला है. यह आपको बताता है कि आपके पैसे को दोगुना होने में कितना समय लगेगा. इस फॉर्मूले का इस्‍तेमाल करना आसान है. 72 को अपने सालाना रिटर्न से डिवाइड करने पर पता लगाया जा सकता है कि आपके पैसे कितने साल में डबल होंगे. किसी स्प्रेडशीट, कैलकुलेटर या जटिल योजना बनाने वाले टूल की जरूरत नहीं है.

क्‍या है 72 फॉर्मूला? 
अगर आप किसी भी भी रिटर्न प्रतिशत को 72 से भाग देने पर यह पता चल जाता है कि आपके निवेश किए गए पैसे कितने साल में डबल हो जाएंगे. यह एक बेहद ही सिंपल रूल है, जिसे कोई भी नॉर्मल मैथ का जानकार भी अप्‍लाई कर सकता है.

उदाहरण- 
2 प्रतिशत रिटर्न पर पैसा दोगुना होने में 36 साल लगेंगे
4 प्रतिशत रिटर्न पर पैसे 18 साल में दोगुने होंगे
8 प्रतिशत रिटर्न पर पैसा 9 साल में डबल हो जाएगा 
12 प्रतिशत रिटर्न पर पैसा 6 साल में डबल हो सकता है

उन्होंने कहा कि आपके रिटर्न में एक साधारण बदलाव आपको दशकों के इंतज़ार से बचा सकता है. फिर भी कई भारतीय अपनी बचत पारंपरिक बैंक खातों या सावधि जमाओं में जमा रखते हैं, जहां उन्हें मिनिमम ब्‍याज मिलता है.सुजय ने बताया कि 3 प्रतिशत की दर से आपका पैसा 24 साल में दोगुना हो जाता है. 12 प्रतिशत की दर से यह 6 साल में दोगुना हो जाता है. 

ज्‍यादा मेहनत करके अमीर नहीं बन सकते
एक्‍सपर्ट ने कहा कि भारत का निफ्टी 50 सूचकांक ऐतिहासिक रूप से हर साल लगभग 12 प्रतिशत का रिटर्न देता रहा है, जो बचत खातों या सावधि जमाओं से मिलने वाले रिटर्न से काफी अधिक है. उनका सीधा मतलब था कि आप ज्‍यादा मेहनत करके अमीर नहीं बनते, बल्कि आप अपने पैसे को तेजी से काम पर लगार अमीर बनते हैं.

सुजय लोगों से निवेदन किया कि वे इस बात पर पुनर्विचार करें कि वे अपना पैसा कहां रखते हैं. 72 का नियम बताता है कि समय के साथ निवेश पर मिलने वाला रिटर्न कितना महत्वपूर्ण होता है. खासकर ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां महंगाई धीरे-धीरे कंजम्‍प्‍शन पावर को खत्‍म कर दे रही है.कम-लाभ वाले विकल्पों पर निर्भर रहने से बचतकर्ताओं को मेहनत से काम करने के बावजूद आर्थिक रूप से पिछड़ने का जोखिम रहता है. 72 का नियम लॉन्‍गटर्म विकास को प्राथमिकता देते हुए बेहतर निर्णय लेने को प्रोत्साहित करता है.

---- समाप्त ----
