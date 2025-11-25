Aaj ka Rashifal 26 नवंबर 2025: धनु राशि वालों को धन-संपत्ति के मामले में इच्छित परिणाम मिलेंगे, जानें अपनी राशि का हाल

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक और प्रबंधकीय गतिविधियों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने का संकेत दे रहा है. आपको आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और उल्लेखनीय प्रदर्शन बना रहेगा. आपसी समर्थन का भाव रखना महत्वपूर्ण है, और वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. संबंधों में सामंजस्यता बढ़ाने से करियर व्यापार में प्रगति होगी.

शुभ अंक: 1, 8, 9

शुभ रंग: अखरोट समान

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. वचन पूरा करें.

वृष राशि

वृष राशि के लोगों के लिए आज भाग्य से सभी प्रमुख मामले संवरने की संभावना है. आपकी कार्ययोजनाओं को समर्थन मिलेगा, जिससे आपके पद और प्रभाव में वृद्धि होगी. व्यवसायिक शिक्षा और लक्ष्य पर फोकस बढ़ाना लाभप्रद रहेगा. लंबी दूरी की यात्रा भी संभव है. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और संपर्क संवाद बढ़ाने से कारोबार में उछाल आएगा.

शुभ अंक: 5, 6, 8

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. धर्मस्थल जाएं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को आज जरूरी निर्देशों का पालन बनाए रखना होगा. बड़ों की सीख को गंभीरता से लेना और नीति नियमों पर फोकस बनाए रखना आवश्यक है. पहल व उतावली करने से बचें, क्योंकि समय मिश्रित फलकारक बना हुआ है. विनम्रता से काम निकालना और रुटीन संवारना आपके लिए हितकर रहेगा. बहस विवाद को टालना और सेहत के प्रति सजग रहना जरूरी है.

शुभ अंक: 1, 5, 8

शुभ रंग: हल्का हरा

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. सतर्कता बनाए रहें.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातक आज साझेदारी को मजबूत बनाने और आपसी सहयोग बढ़ाने की भावना रखेंगे. परिजन विश्वसनीय रहेंगे और आप अपने लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. कार्यक्षेत्र में लाभ के योग हैं, लेकिन स्थिरता और धैर्य से आगे बढ़ना होगा. सबको साथ लेकर चलने से व्यक्तिगत संबंधों में सहजता आएगी और नेतृत्व क्षमता संवर पाएगी. साख और सम्मान बना रहेगा.

शुभ अंक: 1, 2, 8

शुभ रंग: बेबी ब्लू

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. विनम्र रहें.

सिंह राशि

सिंह राशि के लोग कार्यक्षेत्र में उत्साह दिखाएंगे. मेहनत में विश्वास बढ़ेगा और निरंतरता तथा लगन से आगे बढ़ेंगे. पेशेवरों के लिए यह एक सामान्य स्थिति वाला दिन रहेगा, जिसमें रुटीन सफलता बनी रहेगी. सेवा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अनुभवी लोगों से भेंट होगी. सामंजस्य पर जोर बढ़ाने से परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेने में मदद मिलेगी.

शुभ अंक: 1 और 5

शुभ रंग: पिस्ता

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. धैर्य व बड़प्पन बनाए रहें.

कन्या राशि

कन्या राशि के लिए उद्योग व्यापार में बेहतर परिणाम मिलेंगे और मित्र सहयोग बनाए रहेंगे. पेशेवर रुटीन पर ध्यान देना और जिम्मेदारों से जरूरी जानकारी साझा करना महत्वपूर्ण है. कार्ययोजनाओं में गति बनी रहेगी और लाभ प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा. सूझबूझ और विनय विवेक से कार्य साधने की आवश्यकता है. तेजी का भाव बना रहेगा और सहकारिता बढ़ाने का प्रयास लाभप्रद होगा.

शुभ अंक: 1, 5, 8

शुभ रंग: हरा

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. तेजी बनाए रखें.

तुला राशि

तुला राशि वालों को आज घर में सबसे सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश बढ़ानी चाहिए. प्रबंधन में सुधार से कामकाज बेहतर होगा और अपनों की मदद के लिए आप प्रयासरत रहेंगे. करियर व्यापार में सफलता मिलेगी, लेकिन सहजता से आगे बढ़ते रहना जरूरी है. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा और वरिष्ठों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ें.

शुभ अंक: 5, 6, 8

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. झूठ व दिखावे से बचें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लिए आज कामकाजी प्रयास पक्ष में बनेंगे. सभी से सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है. प्रेम और स्नेह के मामले बल पाएंगे, और संपर्क संवाद बढ़ा हुआ रहेगा. तात्कालिक लक्ष्य पूरे करने के लिए आलस्य का त्याग करें. साहस और पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे और सभी सहयोगी बने रहेंगे. वाणिज्यिक मामलों में रुचि लेना लाभप्रद होगा.

शुभ अंक: 1, 8, 9

शुभ रंग: गुड़ समान

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. कथा प्रवचन सुनें.

धनु राशि

धनु राशि के जातक वाणिज्यिक संबंधों का लाभ उठाएंगे और संपर्क संवाद को बढ़ाने में आगे रहेंगे. पारिवारिक मामलों में उमंग और उत्साह बनाए रखेंगे. धन संपत्ति के कार्योंं मेंं इच्छित परिणाम बनेंगे. अतिथियों का आगमन संभव है, जिससे परिवार में हर्ष और आनंद बढ़ेगा. सबका विश्वास जीतने पर फोकस रहेगा और करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 8

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. विनम्र रहें.

मकर राशि

मकर राशि के लिए सृजनात्मक प्रयासों में सक्रियता बनाए रखना लाभदायक होगा. वाणिज्यिक प्रस्तावों को बल मिलेगा और आप आधुनिक सोच को बढ़ावा देंगे. साझा कार्यों को आगे बढ़ाने से पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. व्यवसाय में प्रभावी रहेंगे और इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा और सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.

शुभ अंक: 5, 8, 9

शुभ रंग: दलदली

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. सक्रियता बढ़ाएं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों को आज बजट के अनुसार कार्य करने की सलाह दी जाती है. खर्च और निवेश पर नियंत्रण बनाए रखें. व्यवसायिक भेंटवार्ता में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी. योजनाओं को साझा करने में जल्दबाजी न दिखाएं, और रिश्तों में संवेदनशीलता बनाए रखें. व्यवस्थागत अनुशासन बनाए रखने और सूझबूझ से आगे बढ़ने की आवश्यकता है.

शुभ अंक: 5 और 8

शुभ रंग: मोरपंख के समान

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. नम्रता रखें.

मीन राशि

मीन राशि के लिए आज आर्थिक लाभ बेहतर बना रहेगा. वित्तीय स्थिति संवार पर बनी रहेगी और करियर कारोबार में विस्तार के अवसर बनेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ेगा, और आप उत्साह व अनुशासन से कार्य करेंगे. उपलब्धियों को बल मिलेगा, जिससे वाणिज्यिक अवसरों को भुनाने में सफलता मिलेगी. कार्य व्यापार में तेजी दिखाने का भाव रहेगा.

शुभ अंक: 1, 3, 6

शुभ रंग: पाइनेपल

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. सहज रहें.

