Silver Price: चांदी का गदर जारी... खुलते ही 3000 रुपये उछली, जानिए New Gold Rate

Gold-Silver Rate में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को एक बार फिर तगड़ा उछाल देखने को मिला है, लेकिन अभी भी चांदी अपने हाई लेवल से 5,790 रुपये प्रति किलो, जबकि सोना अपने लाइफ टाइम हाई से 404 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता है.

चांदी की कीमत में सप्ताह के पहले दिन ताबड़तोड़ तेजी (Photo: ITG)
सोना-चांदी की कीमतों (Gold-Silver Rates) में इस पूरे साल 2025 में तगड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. कभी ये कीमती धातुएं बड़ी गिरावट लेकर धड़ाम नजर आईं, तो कभी तूफानी तेजी के साथ ने शिखर पर पहुंचीं. बात Silver Price की करें, तो सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को चांदी का गदर जारी रहा. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर खुलने के साथ ही चांदी 3000 रुपये के आस-पास उछल गई. वहीं बात सोने की कीमत (Gold Price) की करें, तो इसका भाव भी बढ़ा है.

Silver लगातार मचा रही धमाल 
चांदी की कीमत में तेजी का सिलसिला जारी है. अपने पिछले शुक्रवार के बंद भाव की तुलना में चांदी सोमवार को उछाल के साथ ओपन हुई. MCX Silver Rate 1,95,825 रुपये पर पहुंच गया, जो इसके पिछले बंद 1,92,851 रुपये की तुलना में 2974 रुपये ज्यादा है. यानी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन चांदी और महंगी हो गई है. 

हाई से अभी भी इतना नीचे भाव
बात चांदी के लाइफ टाइम हाई लेवल के मुकाबले तेजी के बाद वर्तमान सिल्वर प्राइस की करें, तो Silver All Time High 2,01,615 रुपये प्रति किलोग्राम है और इस हिसाब से चांदी अभी भी एमसीएक्स पर 5,790 रुपये सस्ती (Silver Rate Fall From High) मिल रही है. हालांकि बीते एक सप्ताह में इसकी कीमत में आए उछाल पर गौर करें, तो इससे पिछले सोमवार को चांदी का दाम 1,81,740 रुपये प्रति किलो था और इस हिसाब से चांदी इस दौरान 14,085 रुपये महंगी हुई है. 

सोना भी कुछ कम नहीं 
जहां चांदी की कीमतों में तेज उछाल का सिलसिला जारी है, तो वहीं सोना भी थमने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार को एमसीएक्स पर Gold Rate खुलते ही भागने लगा. अगर बीते शुक्रवार की तुलना में देखें, तो उस दिन कारोबार बंद होने पर 5 फरवरी की एक्सपायरी वाले 24 Karat Gold का रेट 1,33,622 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो उछलकर 1,34,859 रुपये प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा. ऐसे में सोने की कीमत में 1237 रुपये की उछाल आई है. 

एमसीएक्स पर सोने की कीमत अपने लाइफ टाइम हाई लेवल के करीब पहुंचती जा रही है. दरअसल, MCX Gold High 1,35,263 रुपये है और फिलहाल ये सिर्फ 404 रुपये सस्ता मिल रहा है. पिछले सप्ताह के पहले कारोबारी दिन के मुकाबले इस सोमवार को सोना काफी महंगा हो चुका है. 8 दिसंबर को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1,29,962 रुपये प्रति 10 ग्राम था और वर्तमान मूल्य से तुलना करें को ये 4,897 रुपये प्रति 10 ग्राम तक उछल गया है. 

