Silver Price Crash: अचानक चांदी ₹9000 सस्ती, पहले निकली 2 लाख के पार... फिर हुई धड़ाम

Silver Price Crash: चांदी की कीमतों में बीते सप्ताह तगड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार सिल्वर प्राइस 2 लाख के पार पहुंचा और फिर तेजी से फिसलते हुए 9000 रुपये तक घट गया.

हाई पर पहुंचने के बाद फिसला चांदी का भाव (File Photo: ITG)
चांदी की कीमतों (Silver Price) ने बीते कुछ दिनों में हैरान किया है. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन तो खुलने के बाद ये कीमती धातु तूफानी तेजी से भागी और पहली बार MCX पर 2 लाख रुपये प्रति किलो के पार निकल गई. लेकिन इस हाई को छूने के बाद अचानक Silver Price Crash हो गए और एक झटके में ये अपने हाई से सीधे 9000 रुपये सस्ती हो गई. दूसरी ओर घरेलू मार्केट में इसकी चमक बरकरार है. आइए जानते हैं चांदी की लेटेस्ट कीमत के बारे में...

एमसीएक्स पर Silver क्रैश 
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी की कीमत बीते शुक्रवार को गिरावट के साथ 1,97,705 रुपये प्रति किलोग्राम पर ओपन हुई थी, लेकिन खुलने के बाद से ही इसका प्राइस चढ़ने लगा और कारोबार के दौरान चांदी 2 लाख रुपये के पार निकल गई. इसने तेज रफ्तार के साथ पहली बार 2,01,615 रुपये प्रति किलो का आंकड़ा छू लिया. इस नए लाइफ टाइम हाई पर पहुंचने के बाद अचानक चांदी की कीमत टूटी और ये ऐसी फिसली की झटके में 11,538 रुपये की गिरावट के साथ 1,90,077 रुपये पर आ गई. हालांकि, मार्केट क्लोज होते-होते चांदी के वायदा भाव में कुछ रिकवरी देखने को मिली, फिर भी ये हाई से 9000 रुपये प्रति किलो सस्ती होकर 1,92,615 रुपये पर बंद हुई. 

इस महीने कितनी चमकी चांदी
चांदी की कीमत में साल के इस आखिरी महीने में आए उतार चढ़ाव की बात करें, तो अब तक Silver Price 10 हजार रुपये से ज्यादा बढ़ है. जी हां, महीने की शुरुआत में 1 दिसंबर को MCX Silver Price 1,82,030 रुपये प्रति किलोग्राम था और बीते शुक्रवार के बंद भाव से तुलना करें, तो इसकी कीमत में 10,585 रुपये का उछाल आया है. इस दौरान चांदी ने जहां नए शिखर छुए, तो वहीं तेजी से इसका भाव फिसला भी है. 

घरेलू मार्केट में चांदी का भाव 
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के बाद अब घरेलू मार्केट में चांदी की कीमत में नजर डालें, तो यहां पर चांदी की चमक बढ़ी है. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, हफ्तेभर पहले बीते 5 दिसंबर को 1 KG Silver Price घरेलू मार्केट में 1,78,210 रुपये था, जो कि बीते शुक्रवार को मार्केट क्लोज होने पर 1,95,180 रुपये पर बंद हुआ. इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो पांच कारोबारी दिनों में चांदी की कीमत 16,970 रुपये का उछाल आया है. 

Gold Rate का वीकली अपडेट 
चांदी के अलावा सोने की कीमत के बारे में बात करें, तो घरेलू मार्केट में Gold Rate में एक हफ्ते में 4,118 रुपये का उछाल आया है. दरअसल, 5 दिसंबर को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम आईबीजेए के मुताबिक, 1,28,592 रुपये था, जो बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन 1,32,710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. MCX Gold Price में आए Weekly Change देखें, तो 5 फरवरी की एक्सपायरी वाला 24 कैरेट सोना 1,33,622 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ, जबकि 5 दिसंबर को ये 1,30,462 पर बंद हुआ था. यानी सोने का वायदा भाव पांच दिनों में 3160 रुपये महंगा हुआ है. 

बता दें कि घरेलू मार्केट में सोना-चांदी खरीदने पर ग्राहक से इस पर लागू 3 फीसदी जीएसटी (GST On Gold) के साथ ही मेकिंग चार्ज भी वसूला जाता है, जिसके चलते ज्वेलरी खरीद पर इसकी कीमतों में इजाफा हो जाता है. Gold Making Charge अलग-अलग शहरों और राज्यों में अलग-अलग हो सकता है. 

---- समाप्त ----
